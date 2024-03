Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь Дня мецената и благотворителя на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Посетители смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Все средства от продажи направят на помощь подопечным благотворительных организаций: детям, многодетным семьям и людям старшего возраста, а также животным», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, подготовили фотовыставку, иммерсивный спектакль, мастер-классы и лекции. Площадки фестиваля будут работать 13 и 14 апреля с 11:00 до 20:00. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

День мецената и благотворителя в России отмечают 13 апреля. Праздник появился не так давно — в 2006 году, но сама традиция помогать нуждающимся существует уже много лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI