Семейное гнездо купцов Баевых: началась реставрация двух особняков конца XIX — начала ХХ века

Фасады городской усадьбы Баевых — выявленного объекта культурного наследия — ждет реставрация. Специалисты уже приступили к подготовительным работам, сейчас они завозят необходимые материалы, впереди — установка лесов. Здания расположены на проспекте Мира (дом 52, строения 1 и 2). Сегодня там находится посольство Замбии.

«Здания усадьбы Баевых за свою более чем вековую историю сохранили основные объемно-пространственные характеристики и ценный декор фасадов. Например, асимметрично расположенный эркер с кронштейнами и фасадной лепниной. Кроме того, одним из главных украшений усадьбы является зимний сад в переходе между строениями. Он имеет три арочных окна с интересными обрамлениями. Реставраторам в ближайшее время предстоит удалить поздние штукатурные слои с фасадов до основания кирпичной кладки и полностью расчистить ее, отбить участки отходящей штукатурки, а также заделать выбоины в лепном декоре», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Специалисты снимут шаблоны с профилей, воссоздадут по ним утраченные фрагменты декора и восстановят известковые швы. Проведение таких работ будет возможно после наступления в городе устойчивой плюсовой температуры.

История усадебного дома восходит к XIX веку. После пожара 1812 года деревянная застройка на 1-й Мещанской улице (сегодня — проспект Мира) постепенно сменилась каменными, преимущественно двухэтажными домами. На месте усадьбы в то время располагался ампирный особняк, принадлежавший в 1816-м московскому купцу Василию Ерофееву.

Участок делился на двор и сад. На месте современного строения 2 находился двухэтажный каменный дом. По северной и южной границам участка шли хозяйственные постройки, а в саду на восточной стороне располагалась деревянная беседка. К 1848 году в главном доме появился антресольный этаж. В 1867-м, когда усадьба числилась за потомственной почетной гражданкой Александрой Епишкиной, ампирный фасад переделали в формах эклектики, используя в оформлении барочные элементы. Проектом руководил архитектор Василий Штром.

Во второй половине XIX века у усадьбы поменялись владельцы. К 1896 году она перешла к купеческому семейству Баевых во главе с потомственным почетным гражданином Иваном Баевым. Он владел обувной фирмой «Баев Иван Денисович — старший с братьями». Со временем семья стала больше, и на территории началось активное строительство. В 1896 году по проекту Владимира Чагина на свободном участке владения вдоль улицы возвели двухэтажный особняк с антресолями в эклектичном стиле. Новое здание соединили с главным домом переходом с зимним садом на уровне второго этажа.

