Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков принял участие в семинаре по продвижению экологического туризма в Северо-Восточной Азии.

Встреча прошла под председательством Российской Федерации в рамках заседания 15-й сессии Совета по туризму Расширенной туманганской инициативы (РТИ) – межправительственного института сотрудничества в Северо-Восточной Азии, поддерживаемый Программой развития ООН, в который входят четыре страны: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Корея и Монголия.

В сессии также приняли участие советник-посланник Посольства КНР в России Лю Цинхуа, координатор международных проектов департамента международного туризма Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея Сон Ын Гён, эксперт Департамента политики в сфере туризма и координации Министерства окружающей среды и туризма Монголии Нанзадын Болормаа и др.

Представители стран-участниц инициативы собрались на очередную встречу в городе Байкальске (Иркутская область). Дмитрий Вахруков подчеркнул, что здесь при участии госкорпорации развития ВЭБ.РФ в 2023 году началась реализация комплексной государственной программы развития, по итогам которой Байкальск должен стать национальным центром развития экологического туризма и первым экогородом России.

Заместитель министра отметил, что ключевой вопрос для развития экологического туризма – баланс между антропогенной нагрузкой на особо охраняемые природные территории и развитием туристической инфраструктуры. В качестве примера он привел особенности развития туризма на Байкале, где сегодня действует максимально строгий режим охраны окружающей среды, предполагающий ограничения на строительство в том числе инфраструктурных объектов. Их отсутствие ведет к развитию «дикого» стихийного туризма, который оценивается в несколько миллионов человек ежегодно. Такой отдых наносит ущерб природе, создает значительную нагрузку на уникальную экологическую систему Байкала. Решение Дмитрий Вахруков видит в создании здесь развитой туристической инфраструктуры при участии государства и бизнеса.

«Мы далеко продвинулись в национальном законодательстве по развитию экологического туризма. Но это пока только законодательство. Теперь нужно, чтобы механизмы заработали. Сегодня мы видим большой интерес широкого круга инвесторов к тому, чтобы вкладываться в туризм на особо охраняемых природных территориях, но для этого нужно создавать базовые условия. Мы считаем, что основная подводящая инфраструктура, инфраструктура туристических троп – это задача государства. А развитие средств размещения, визит-центров, торговли – это задача частного бизнеса. Важно создать условия, чтобы он там появился», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Значительный туристический потенциал Байкала отметил также директор секретариата РТИ Ли Лоуренс Хумён. Он отметил значение озера для развития проектов в сфере экологического туризма и значительный вклад российской стороны в создание условий для реализации новых проектов в этой сфере. «В ходе семинара был отмечен огромный потенциал Байкала для развития экотуризма. Российская сторона прикладывает большие усилия для развития экотуризма здесь, и мы будем работать совместно со странами-членами РТИ и российской стороной, в том числе правительством Иркутской области, чтобы реализовать проекты по развитию экотуризма в этом регионе», – сказал он.

Директор центра развития международного туризма Центр стратегических разработок Юлия Максутова отметила, что особо охраняемые природные территории России в 2023 году посетили 14,5 млн. Причем более половины этих посещений приходится два крупных объекта – Сочинский и Кисловодский национальные парки. При этом, по словам эксперта, значительный потенциал в сфере экологического туризма имеют Красноярский край, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкария, Калининградская область и Байкал.

Сессия РТИ состоялась на площадке молодежного кампуса ЭКО.ЦЕХ, развитием которого занимается ВЭБ.РФ совместно с дочерней структурой – Байкал.Центром. Проект создания ЭКО.ЦЕХ стал в 2022 году финалистом форума «Сильные идеи для нового времени», по итогам которого вышли соответствующие поручения Президента России. Уже построена первая очередь инфраструктуры кампуса для проведения мероприятий.

Советник председателя ВЭБ.РФ Олег Плешивцев отметил, что площадка впервые принимает крупное международное мероприятие. При этом он подчеркнул, что «сотрудничество со странами-участницами Расширенной туманганской инициативы представляет для ВЭБ.РФ особый интерес. Это и взаимодействие по линии деловых сообществ, и межбанковское взаимодействие. Так, ВЭБ.РФ с 2013 года является членом Ассоциации экспортно-импортных банков Северо-Восточной Азии».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI