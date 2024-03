Регистрируйтесь на конференцию «Цифровая трансформация управления: проблемы и решения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Институт информационных систем ГУУ приглашает принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая трансформация управления: проблемы и решения», которая будет проводиться 18 апреля 2024 года.

На конференции участники обсудят следующий спектр основных научно-практических вопросов в сфере теории и практики цифровой трансформации управления:

— ИТ-приоритеты – 2024;

— фундаментальные и прикладные аспекты развития и использование цифровых технологий управления;

— опыт цифровой трансформации в организациях, отраслях и сферах деятельности на уровне микро-, мезо- и макроэкономики;

— цифровые компетенции и цифровые навыки: проблемы формирования и развития;

— технологическое предпринимательство.

В конференции примут участие ведущие отечественные ученые и практики, молодые ученые. К участию в конференции приглашаются обучающиеся по программам аспирантуры, магистратуры, специалитета и бакалавриата старших курсов. Материалы конференции будут опубликованы в сборнике и переданы для размещения в РИНЦ. Участие в конференции бесплатное.

Для участия в работе конференции вам необходимо до 18:00 мск 14 апреля включительно, заполнить следующую форму.

Прилагаем информационное письмо и требования к оформлению.

Информационное письмо ЦТУ

