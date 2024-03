Профессор ГУУ призвал разработать новую стратегию миграционной политики

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 марта 2023 года в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Мигранты – кормовая база террора? Как избежать повторения “Крокуса”» в работе которой принял участие и выступил член Общественного совета при МВД России и Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох.

Прежде всего в своём выступлении профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ выразил наши глубокие соболезнования всем, кто пострадал и потерял близких в результате трагической ситуации в «Крокус Сити Холл».

Эксперт отметил, что среди мигрантов немало лиц, которые приезжают в Россию учиться или на лечение, спортсменов, туристов и других категорий мигрантов и ужесточение миграционного законодательства не должно ущемлять их прав. Тем не менее к трудовой миграции, по мнению Владимира Волоха, следует подходить, исходя из реалий сегодняшнего дня.

«Мы неоднократно говорили о том, что пускать в страну следует тех трудовых мигрантов, которые прошли соответствующую профессиональную и образовательную подготовку у себя на родине. Именно страна исхода трудовых мигрантов должна за это отвечать, в том числе за обучение русскому языку», — подчеркнул эксперт.

Владимир Волох заметил, что такое направление в сфере трудовой миграции уже начинает работать и позволит во многом снизить уровень социальной напряжённости, поскольку приезжающие будут, в том числе знать азы нашей культуры, ментальности и другие особенности жизни в России.

При этом он сослался на официальные данные, согласно которым в России минимальный уровень безработицы, следовательно, трудовые мигранты востребованы там, куда неохотно идут работать наши соотечественники.

Вместе с тем новые глобальные вызовы и угрозы в современном мире, теракт в «Крокус Сити Холл», проведение специальное военной операции, ситуация с гражданами Украины, Сирии, Афганистана и некоторых других государств, а также наплыв мигрантов в Европу, требуют принятия безотлагательных, эффективных мер по внесению необходимых дополнений и изменений в действующую государственную миграционную политику.

«По нашему мнению, настала острая необходимость вместо устаревшей Концепции государственной миграционной политики РФ разработать и утвердить главой государства, как и предусмотрено Конституцией РФ, не новую Концепцию, а Стратегию государственной миграционной политики Российской Федерации», – считает Владимир Волох.

На основании утвержденной Президентом РФ Стратегии государственной миграционной политики следующим этапом будет построение соответствующего правового поля, институтов её реализации, программ, механизмов, обеспечение финансовыми и материальными ресурсами и т.д.

Преступность не имеет национальности. Делать окончательные выводы по поводу деталей подготовки и проведения теракта в «Крокус Сити Холле» рано, пока идут следственные действия, однако есть серьёзные основания полагать, что нападение было выполнено руками немногочисленной банды подонков, а за ними стоят организаторы и заказчики, возможно из ЦРУ и МИ-6 и их пособники из разведуправления ВСУ, которых необходимо установить. Всех их неминуемо ждет жестокое возмездие, заметил Владимир Волох.

В дискуссии также приняли участие член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов; президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов; вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин; руководитель секции интеллектуальных систем безопасности при Гильдии НСБ МТПП Артём Лекарев.

Полностью посмотреть запись эфира можно на сайте НСН.

