Проектирование будущего: открытая лекция архитектора Сергея Сенкевича

В Политехе для студентов Инженерно-строительного института состоялась открытая лекция главного архитектора и партнера проектного бюро АПЕКС Сергея Сенкевича. Он представил выполненные проекты жилых комплексов в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал о поиске проектных решений и взаимодействии с заказчиками и экспертизой. Также архитектор поднял актуальные вопросы проектирования и поделился опытом создания запоминающегося архитектурного образа. Выступление сопровождалось яркой красочной презентацией, а рассказ получился живым и эмоциональным.

Открытая лекция вызвала интерес не только у студентов ИСИ, но и у студентов других строительных вузов и опытных специалистов-архитекторов.

Молодые. Увлечённые. Заинтересованные. Амбициозные. Такими я увидел студентов, преподавателей и гостей Питерского Политеха, пришедших на мою лекцию “Жилая архитектура. АРЕХ. РетроПерспектива”. Нет никаких сомнений, что профессия в надёжных руках, и, в недалёком будущем, мы пересечёмся с выпускниками Политеха на общих площадках и проектах. Спасибо заместителю директора Инженерно-строительного института Ксении Стрелец за потрясающую организацию и спасибо благодарной аудитории, готовой вникать в вопросы плотности и высотности, слушать про недалёкое будущее, и вспоминать о genius loci (гений места). Кстати, от окружающих невзгод и перипетий всегда отвлечёт вера в молодость и талант, которые способны менять мир , — поделился впечатлениями Сергей Сенкевич.

После лекции Сергей ответил на вопросы аудитории, а студенты поделились с организаторами своими впечатлениями.

Валерия Козодаева, студентка, 5 курс, ВШПГиДС ИСИ: Хотелось бы побольше таких ярких и информативных мероприятий с известными представителями нашей сферы. Сергей поделился видением бюро АПЕКС об архитектуре настоящего и будущего, показал кейсы Москвы и Санкт-Петербурга, ответил на важные для нашего профессионального роста вопросы. Очень важно расширять свои знания в таких глобальных направлениях как градостроительство .

Артём Гажа, студент, 5 курс, ВШПГиДС ИСИ: Выражаю огромную благодарность Политеху, а именно Галине Бардиной и Ксении Стрелец Ксении, за приглашение Сергея Сенкевича. Всегда приятно слушать профессионала, увлечённо рассказывающего о проектах своего бюро. Тем более, в стенах родного университета!

Фото: Евгений Матвеев

