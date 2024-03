Проверить лицензию и сайт: как защитить свои сбережения от мошенников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По статистике Банка России, в 2023 году выявлено почти три тысячи финансовых пирамид. С помощью крупнейших из них аферисты успевают обмануть миллионы граждан, причинив ущерб в десятки миллиардов рублей. С развитием цифровизации количество и разнообразие способов мошенничества увеличилось в разы.

Обещание сверхвысокой и гарантированной доходности — один из основных поводов для жителей задуматься, не столкнулись ли они с финансовой пирамидой. Чтобы проверить это, следует предпринять ряд действий.

Проверить документы

Необходимо обязательно проверить наличие у организации лицензии Банка России. Эта информация есть на его официальном сайте.

Компания должна отсутствовать в списке сомнительных. Банк России ведет учет организаций и интернет-проектов, имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Названия, сайты и другие сведения находятся в специальном реестре. От сотрудничества с компаниями из этого перечня следует воздержаться.

Можно воспользоваться ресурсами Федеральной налоговой службы России (ФНС). Это, например, Единый государственный реестр юридических лиц или сервис для проверки контрагентов «Прозрачный бизнес». При несовпадении данных, представленных на сайте компании, с информацией ФНС есть повод заподозрить недобросовестность организации.

Насторожить должно и наличие большого количества рекламы и однотипных положительных отзывов на сайте компании. Следует также обратить внимание на его оформление. Часто веб-ресурс сделан наспех, некорректно отображается на разных устройствах, в его материалах есть грамматические и пунктуационные ошибки. Для пользователей это должно быть показателем того, что перед ними, скорее всего, мошенники.

Подробнее об уловках и методах современных аферистов можно узнать на мероприятиях по повышению финансовой грамотности, которые регулярно проводит столичный Департамент финансов совместно с партнерами. Анонсы размещаются в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

Что делать, если деньги уже вложены

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров ведет реестр недобросовестных организаций. Их общее количество в нем уже превысило 600. Пострадавшие граждане могут рассчитывать на компенсацию. Максимальный размер возмещения составляет 35 тысяч рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны — 250 тысяч. Подробная инструкция, как это сделать, есть на сайте фонда.

Тем, кто стал жертвой мошенников, нужно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Чтобы быстрее найти и остановить злоумышленников, необходимо предоставить как можно больше доказательств того, что деньги были переданы аферистам. Это может быть, например, договор, выписка из банковского счета, СМС-уведомления о перечислении средств, скриншоты переписки и история звонков.

О подозрительных финансовых операциях компании следует сообщить в Банк России через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования.

Не терять бдительность

В марте 2024 года реестр Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров пополнили потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «Агрорусь» и одноименный кредитный потребительский кооператив, зарегистрированные в городе Дмитрове Московской области. В 2020–2021 годах эти организации активно призывали москвичей и жителей других городов вкладывать сбережения под высокий процент с полной гарантией возврата средств. Мошенники осуществляли свою деятельность под видом группы компаний, занимающейся реализацией и финансированием проектов в сфере сельского хозяйства.

Новым пайщикам аферисты рассказывали невероятную историю успеха компании. В доказательство они предъявляли документы, по которым уставный капитал общества составлял два миллиарда рублей. Как впоследствии оказалось, эти бумаги были фальшивыми, а на счет уставного капитала никто так и не внес ни копейки.

Чтобы сбить с толку проверяющие организации, владельцы пирамиды шесть раз меняли место регистрации юридического лица и его реквизиты, а также занимались покупкой других кооперативов, которые впоследствии переименовывали. В мае 2021 года приток новых вкладчиков стал снижаться, мошеннический кооператив синхронно закрыл все офисы и обнулил счета. Более тысячи пайщиков потеряли все вложенные средства.

«На мошеннические кооперативы приходится только 0,5 процента от всех выявленных Банком России финансовых пирамид в 2023 году. Сегодня пострадавшим от этой организации уже можно получить компенсацию фонда. Не терять бдительность и повышать финансовую культуру — вот мой призыв всем», — рассказал управляющий фондом Марат Сафиулин.

Больше информации о защите от мошенников можно прочитать в телеграм-канале столичного Департамента финансов и на портале «Открытый бюджет города Москвы».

