При поддержке «Роснефти» в крупнейшем технополисе Поволжья открылся многофункциональный центр для обучения молодежи

При поддержке Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») открыт новый многофункциональный центр для обучения молодежи в сызранском филиале Самарского государственного технического университета. Пространство для работы и общения студентов создано в рамках долгосрочного сотрудничества с вузом-партнером.

Открытие центра – новый шаг в развитии научно-исследовательского комплекса, в котором при поддержке Сызранского НПЗ уже создано восемь лабораторий. Новое пространство стало визитной карточкой подготовки студентов по направлению «Химическая технология» и будет активно использоваться в профориентационной работе.

Центр представляет собой многоуровневый амфитеатр-лекторий, оснащенный VR-комплектом и современной медиасистемой для демонстрации учебных и информационных материалов о деятельности предприятий «Роснефти» и перспектив трудоустройства выпускников. Для эффективной подготовки к занятиям пространство оснащено оборудованием видео-конференцсвязи и специальными розетками для зарядки гаджетов, имеется высокоскоростной интернет. Во время церемонии открытия центра бывшие выпускники вуза, а ныне работники Сызранского НПЗ, по телемосту обратились к студентам с напутственным словом.

«Роснефть» осуществляет поддержку образовательных организаций во всех регионах своей производственной деятельности. В настоящее время Компания сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 73 вуза и 58 колледжей. Стратегическое партнерство с вузами направлено на формирование надежного внешнего кадрового резерва из числа студентов.

Справка: Сызранский НПЗ входит в Самарскую группу перерабатывающих заводов «Роснефти». Предприятие выпускает более 20 наименований нефтепродуктов, в том числе высококачественные бензины и дизельное топливо, экологичное судовое топливо RMLS 40, сжиженные газы, битумы и др. Качество продукции неоднократно отмечалось дипломами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и «Российское качество».

27 марта 2024 г.

