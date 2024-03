Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

К 125-летию вуза творческий коллектив специалистов Управления по связям с общественностью СПбПУ, петербургских учёных и фотохудожников представил фотоальбом «Флора и фауна Политехнического парка».

Все поколения политехников любили и любят свой парк. Но много ли мы знаем о нём? Гуляя по его дорожкам, каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: а что за растения здесь растут, что за птицы щебечут в ветвях деревьев? Точной, полной и систематизированной информации об этом не было. А ведь интересно, что за микрокосмос существует вокруг нас со своими законами, о которых мы даже не догадываемся.

И тогда сотрудники Управления по связям с общественностью решили к 125-летию университета изучить флору и фауну Политехнического парка и сделать об этом красочный фотоальбом. Причём, главным в замысле было представить парк во всех его четырёх ипостасях: осенним, зимним, весенним и летним.

«Хотелось сделать что-то значительное к 125-летию Политеха, чтобы это осталось в истории, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. — Идея исследовать парк показалась нам с коллегами интересной. Потом пришла мысль посотрудничать с автором канала о животных „Каждой твари по паре“ и сюжетов о природе на телеканале „Санкт-Петербург“ Павлом Глазковым. С его помощью сформировали команду, в которую вошли почвоведы, биологи, ботаники и профессиональные фотографы, имеющие большой опыт создания фотоальбомов о заповедных природных зонах в регионах России».

В октябре 2022 года учёные и фотографы приступили к работе. За 11 месяцев старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый обнаружил в нашем парке 84 вида птиц, 16 из них внесены в Красную книгу Санкт-Петербурга и пять — Ленинградской области. В основном животный мир парка представлен, конечно же, пернатыми.

Но насекомых в парке множество. За ними «фотоохотился» макрофотограф Егор Камелев. А член Союза фотохудожников России Данил Хусаинов снимал крупные планы и общие виды парка, в том числе с квадрокоптера, пока это было разрешено.

Исследуя растительность парка, ведущий научный сотрудник Ботанического института РАН Галина Конечная выяснила, что здесь, на площади 18,5 гектаров, растут 107 видов деревьев и кустарников, один кустарничек — черника, 138 травянистых растений. Из них Галина собрала гербарий в дар университету.

Выяснилось, что в Политехническом парке, как в настоящем лесу, можно встретить разнообразные грибы и лишайники (последних 86 видов).

Но кроме растительного и животного мира учёные исследовали ещё и почву, на которой стоит Политех. Научная группа во главе с заведующий кафедрой почвоведения и экологии почв Института наук о земле СПбГУ профессором Алексеем Русаковым заложила два почвенных разреза — осенью и летом — и отобрала образец для музея Политеха. В раскопках участвовали директор Центрального музея почвоведения имени В. В. Докучаева Елена Сухачёва, студенты и аспиранты кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ, ведущие научные сотрудники и аспиранты Ботанического института.

И здесь учёные сделали открытие. Оказывается, в парке Политеха практически отсутствует культурный слой, то есть почва осталась в естественном состоянии с тех времён, когда здесь ещё был девственный лес. По сути, наш парк — это необъявленный памятник природы.

Исследование завершилось в сентябре 2023 года. Его результатом стал массив фотографий и описание всех видов растений, лишайников, грибов, насекомых и птиц. А дальше к работе приступили сотрудники Управления по связям с общественностью. Автор идеи изучения парка Екатерина Ефимова собрала информацию об его истории, начальник УСО Марианна Дьякова взяла на себя общую редактуру, а команда дизайнеров в творческом поиске создала авторскую вёрстку альбома.

«Ценность нашей работы, помимо фотофиксации многообразия растительного и животного мира Политехнического парка, в том, что мы, как мне кажется, заложили первый камень в исследование природы вокруг Политеха, создали некую точку отсчёта, после которой будет намного проще проследить, как меняется экосистема нашего парка, живой мир, который здесь существует, — считает Марианна Дьякова. — По сути, мы дали старт большому „долгоиграющему“ проекту, возможно, его со временем продолжат уже другие люди, но им будет на что опереться».

Презентация «Флоры и фауны Политехнического парка» прошла на заседании Учёного совета СПбПУ 26 марта. Представляя фотоальбом, Марианна Дьякова отметила, что это только начало, и проект будет развиваться: В дальнейшем мы хотим изготовить и установить на дорожках парка таблички с информацией об этом живом мире и QR-кодами. Они будут вести на лэндинг, созданный на основе фотоальбома, и любой человек сможет больше узнать о нашем парке, даже не имея возможности получить сам альбом. Это огромный потенциал также для создания сувенирной продукции с изображением растений и птиц парка. Таким образом парк станет не только красивой природной зоной, но и просветительской экосистемой .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI