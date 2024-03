Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: ПРАЙМ

В последнее время принято много говорить о дедолларизации мировой экономики, особенно в условиях усилившихся амбиций развивающихся стран по реконструкции однополярного мира и его перехода к многополярному управлению.

В этих условиях многие страны предпринимают попытки (и вполне успешные) по переходу во взаимных расчетах на нацвалюты, и его роль в международной торговле, безусловно, снижается.

Но чтобы оценить перспективы доллара в глобальной экономике, необходимо ответить на один вопрос: ослабляется ли доллар сейчас?

После Второй мировой войны мировая валютная система была устроена таким образом, что в ней доминировал доллар.

Все страны приняли эту систему, стали рассчитываться за экспорт в долларах, брать кредиты в долларах, копить государственные валютные резервы в долларах, сформировав таким образом неограниченный кредит доверия к этой валюте.

Сегодня это, в частности, привело к тому, что в периоды глобальных кризисов курс доллара лишь укрепляется, поскольку инвесторы используют его как «убежище», уводя капиталы из других стран в США, где высоки ожидания девальвации местных валют.

Крупнейшие развивающиеся страны, в том числе в рамках БРИКС, лишь начинают обсуждать варианты, как преодолеть зависимость от доллара, но его сила при этом не ослабевает.

О конце доминирования доллара говорят уже более пятидесяти лет, но страны мира сознательно приняли такую модель международных экономических отношений, которая зависит от денежно-кредитной политики США.

В 2022 году Банк международных расчетов оценивал, что на доллар приходится около 88 процентов совокупных международных транзакций, а МВФ указывает, что в долларах США все еще хранится 55 процентов резервов центральных банков.

В то же время позиции доллара в последнее время немного пошатнулись, и в долгосрочной перспективе он, безусловно, перестанет доминировать в мировой экономике, поскольку серьезные амбиции просматриваются у валют таких серьезных игроков, как Индия и Китай.

Однако все проблемы, которые накопились в американской экономике (высокий уровень государственного долга, огромный и растущий дефицит торгового баланса), – это следствие широчайшей популярности доллара во всем мире, которая позволяла США фактически безнаказанно использовать доллар в качестве оружия, посредством введения санкций в отношении тех стран, которые США считали враждебными.

В целом, наверно, необходимо несколько десятилетий, чтобы прийти к новой альтернативной международной валюте, которая обладала бы такой же силой и весом, как доллар США.

Вместе с тем, американские эксперты считают, что именно экономика США является ключевой угрозой глобальному доминированию доллару.

Вероятнее всего, в ближайшее время «бычий» доллар сохранится, поскольку сохраняется устойчивая (по сравнению с другими развитыми странами) динамика экономики США, а высокие ставки ФРС сохранятся, и их снижение будет очень осторожным и не фатальным для падения доллара и усиления инфляции.

В целом же, глобальное доминирование доллара сохранится, и он, скорее всего, не будет ослабляться.

Ни одна из альтернатив доллару не имеет такой защиты инвесторов и такой огромной ликвидности, а выгоды от глобального доминирования доллара пока значительно перевешивают его недостатки.

