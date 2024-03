Почти половина жителей Кузьминок переедут в новое жилье по реновации — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

По программе реновации в Кузьминках предстоит расселить 287 домов — больше, чем в любом другом районе города. В новые современные квартиры переедут более 64 тысяч человек.

«В Кузьминках вообще самое большое количество жителей переезжает, почти половина. Так что, Кузьминки будут самым современным районом Москвы по качеству жилья. Конечно, во время строительства возникают определенные трудности, сложности, но в конечном итоге это временно, а потом уже комфортные условия для жизни. Сегодня мы стараемся вместе с домом создавать площадки детские, благоустраивать их, чтобы с самого начала здесь было комфортно», — рассказал Сергей Собянин во время встречи с новоселами, переезжающими в жилой комплекс на Волгоградском проспекте.

Мэр Москвы также отметил, что с этого года приступят к благоустройству парка «Кузьминки», — он станет первоклассным городским парком.

Первый дом по программе реновации в Кузьминках расселили до 2020 года. Правительство Москвы определило следующие этапы переселения жителей остальных домов:

— 34 дома — первый этап (2020–2024 годы);

— 50 домов — второй этап (2025–2028 годы);

— 202 дома — третий этап (2029–2032 годы).

«Кузьминки считаются неформальной столицей реновации. Предстоит расселить 287 домов — больше, чем в любом другом районе города. В новые квартиры переедут почти половина жителей Кузьминок. Работа здесь идет полным ходом», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для организации волнового переселения подобрано 19 площадок, на которых уже построено и передано под заселение 14 жилых комплексов. Они расположены по следующим адресам:

— Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3 (заселение с 15 декабря 2018 года);

— улица Шумилова, дом 24 а (заселение с 8 августа 2020 года);

— Волгоградский проспект, дом 105 а (заселение с 31 декабря 2020 года);

— улица Юных Ленинцев, дом 42 (заселение с 31 декабря 2020 года);

— Волгоградский проспект, дом 161 а (заселение с 6 марта 2021 года);

— Волгоградский проспект, дом 103 а (заселение с 26 марта 2021 года);

— улица Юных Ленинцев, дом 73 (заселение с 30 сентября 2021 года);

— улица Юных Ленинцев, дом 99/1 (заселение с 24 декабря 2021 года);

— улица Шумилова, дом 4 (заселение с 25 февраля 2022 года);

— улица Юных Ленинцев, дом 117 (заселение с 28 февраля 2022 года);

— Зеленодольская улица, дом 28 а (заселение с 31 марта 2022 года);

— Жигулевская улица, дом 3 а, корпуса 1, 2 (заселение с 31 мая 2022 года);

— Волгоградский проспект, дом 155 (заселение с 30 июня 2023 года);

— Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4 (заселение с 30 ноября 2023 года).

Жилой комплекс на Зеленодольской улице (дом 30, корпус 1) готовится к передаче под заселение.

На этапе строительства находятся четыре дома по адресам:

— Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2;

— Волгоградский проспект, земельный участок № 107/4, владение 107, корпус 4;

— Жигулевская улица, земельные участки № 12/6 и 12/6/1, дом 12, корпус 6;

— улица Шумилова, земельный участок № 26, зона 2.11.

Кроме того, в соответствии с утвержденными проектами планировки территории в районе Кузьминки в рамках программы реновации строится еще восемь жилых комплексов по следующим адресам:

— Волгоградский проспект, земельный участок № 161/2 (зона 15.4);

— улица Маршала Чуйкова, земельный участок № 9/5/1 (зона 4.2);

— улица Маршала Чуйкова, земельный участок № 9/5/2 (зона 4.1);

— Зеленодольская улица, земельный участок № 28/3 (зона 3.3);

— улица Академика Скрябина, земельный участок № 40 (участки № 13.1 и 13.2);

— улица Юных Ленинцев, земельный участок № 44/3 (зона 2.5);

— улица Юных Ленинцев, земельный участок № 40/3 (зона 2.4);

— улица Юных Ленинцев, земельный участок № 97/4 (владение 97 а).

В дальнейшем планируется вовлечь в программу два проекта комплексного развития территорий (КРТ). В рамках одного реорганизуют участок на Волгоградском проспекте (владение 130), а в рамках второго — участки на Зеленодольской улице (владения 30 и 41, корпус 3), Волжском бульваре (владение 41, корпус 1, квартал 114 а, корпус 1), Волгоградском проспекте (владение 135, корпус 3, владение 152, корпус 1) и улице Академика Скрябина (владение 36, строение 2).

Дом на Волгоградском проспекте

Пятисекционный жилой комплекс (14-16-17 этажей) г-образной формы на Волгоградском проспекте (дом 138, корпус 4) построен по индивидуальному проекту. Фасады выполнены из трехслойных железобетонных панелей, облицованных кирпичной плиткой. Предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания. Входные группы оформлены витражным остеклением.

В новостройке 357 квартир (72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных). Их общая площадь составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Две двухкомнатные квартиры оборудованы для проживания маломобильных граждан — в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Для жильцов предусмотрен подземный паркинг на 99 машино-мест. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Кроме того, в здании создана безбарьерная среда.

На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. В вестибюле жилой части разместили технические помещения, почтовые ящики и комнату консьержа.

На прилегающей территории обустроены детская и спортивные площадки, а также зона для отдыха. Специалисты высадили здесь деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

Недалеко от новостройки расположена станция «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии метро (около 20 минут пешком), музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», а также многочисленные магазины, кафе и рестораны, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Начиная с 30 ноября 2023 года в жилой комплекс на Волгоградском проспекте поэтапно переезжают 346 семей — 841 житель домов 97 (корпус 3), 103 (корпус 3), 113 (корпуса 4 и 5) на улице Юных Ленинцев, а также дома 140 (корпус 1) на Волгоградском проспекте. На данный момент 342 семьи (99 процентов) дали согласие на переселение.

Программа реновации

Программа реновации жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает примерно один миллион человек.

Для реализации программы подобрано 614 площадок общей площадью 10,1 миллиона квадратных метров жилья. Возведено 305 жилых комплексов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, что позволит расселить тысячу старых пятиэтажек. Ведется проектирование и строительство 469 домов общей площадью 8,9 миллиона квадратных метров.

Первые новоселы въехали в жилые комплексы в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение 156,2 тысячи жителей.

Более 7,6 тысячи семей получили бесплатную помощь при переезде по программе реновации в ЮВАОВ столице проектируют и строят 460 домов по программе реновации

Открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других. Все участники программы могут воспользоваться бесплатной помощью при переезде — достаточно направить заявление на портале mos.ru (электронная услуга «Помощь в организации переезда») либо оставить заявку в центре информирования по переселению.

«Мой район». Кузьминки

Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Кузьминках живут более 140 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни. Так, открыли новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами — соединительный участок Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. В результате создана дополнительная связка между двумя вылетными магистралями. Дорога необходима и жителям новых кварталов, которые возводятся в рамках реорганизации расположенных рядом промышленных зон.

В этом году планируется завершить второй этап проекта и построить участок 2-го Вязовского проезда для соединения с Окской и Жигулевской улицами, а также с Проектируемым проездом № 770. В результате у автомобилистов появится еще один удобный вариант поездок между Волгоградским и Рязанским проспектами.

Помимо этого, отремонтировали четыре подземных пешеходных перехода на Волгоградском проспекте в районе домов 103 (корпус 1), 104 (корпус 1), 118/7 (корпус 1) и 138.

Для удобства жителей организовали пять новых маршрутов наземного городского транспорта, установили более 60 современных остановочных павильонов. Для поклонников велосипедных прогулок обустроили пять велопарковок и четыре станции городского велопроката.

В рамках программы формирования комфортной городской среды благоустроили Есенинский бульвар и пешеходную зону на Жигулевской улице со сквером «Дубовая роща». Привели в порядок 30 дворов, улицы Академика Скрябина, Зеленодольскую и Краснодонскую. Был построен блок для начальных классов школы № 825 имени В.А. Караковского (Окская улица, дом 16, корпус 3).

Новым центром притяжения жителей района стал реконструированный кинотеатр «Высота», в котором наряду с кинозалом появилось современное досуговое пространство. По проекту «Искусство — детям» отремонтирована детская музыкальная школа № 32 имени А.С. Аренского (улица Федора Полетаева, дом 20, корпус 2, строение 1) и детская школа искусств «Центр» (Волгоградский проспект, дом 109, корпус 6).

«Крупнейшим проектом ближайших лет станет благоустройство парка “Кузьминки”. В этом году мы приступаем к реставрации расположенных в нем памятников архитектуры. Задача — создать одно из лучших мест отдыха в Москве», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В 2024 году планируется начать реставрацию строений Конного двора, Ванного домика, кузницы, Музыкального павильона с конными скульптурными группами и других элементов ансамбля старинной усадьбы Кузьминки. Кроме того, специалисты вернут исторический облик Оранжевой даче (Померанцевой оранжерее) и главному украшению центрального зала здания — уникальной ампирной люстре.

Масштабное обновление района Кузьминки предстоит и в рамках реализации программы реновации, в которую включено рекордное число домов. Наряду с возведением нового комфортного жилья предусмотрено строительство объектов социальной и иной городской инфраструктуры, создание качественного общественного пространства и мест приложения труда.

