Политех и Аграрный университет развивают сотрудничество

27 марта Политехнический университет посетила делегация Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Цель ознакомительного визита — наметить контакты, обсудить перспективные направления сотрудничества.

В состав делегации СПбГАУ вошли ректор Виталий Морозов, проректор по учебной работе и цифровой трансформации Евгений Громов, проректор по научной, инновационной и международной работе Роман Колесников, декан факультета землеустройства и сельскохозяйственного строительства Александр Петров, декан электроэнергетического факультета Геннадий Медведев, декан факультета агротехнологий, почвоведения и экологии Анна Орлова и декан факультета зооинженерии и биотехнологий Сергей Скляров.

Политехнический университет представляли ректор Андрей Рудской, первый проректор Виталий Сергеев, проректор по цифровой трансформации, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, исполняющий обязанности директора Института энергетики Виктор Барсков, директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий Ольга Власова.

Рады приветствовать вас в Политехническом университете. Благодарим за встречу, на которой мы сможем обсудить, в каких областях будем взаимодействовать. Наши вузы уже имеют точки соприкосновения, а сейчас возникла необходимость расширить и систематизировать сотрудничество. Уверен, что наше плодотворное партнёрство позволит решать самые актуальные задачи и реализовать научно-технологический потенциал , — подчеркнул ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Андрей Иванович рассказал о перспективных направлениях деятельности Политеха, представил отдельные подразделения вуза. Подробно остановился на проектах в области электроэнергетики, машиностроения, биотехнологий, беспилотных технологий, дополненной реальности. Также ректор СПбПУ сообщил о возможностях использования ресурсов СКЦ «Политехнический», публикационной активности, работе диссертационных советов. Кроме этого, Андрей Иванович предложил гостям обсудить вхождение СПбГАУ в состав Российско-Африканского сетевого университета.

Ректор СПбГАУ Виталий Морозов представил основные этапы становления вуза, современную организационную структуру, исследовательскую инфраструктуру, перспективные проекты, стратегию развитию университета, сообщил о партнёрских отношениях и участии в мероприятиях.

Мы посчитали нужным прийти в ваш великий вуз, чтобы представить Аграрный университет, рассказать об образовательном, научном потенциале, подумать о взаимоотношениях в области науки, высшего образования, дополнительного образования. В этом году нашему вузу исполняется 120 лет, он имеет богатую историю , — рассказал Виталий Юрьевич.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков рассказал об основных достижениях подразделений Экосистемы технологического развития университета, среди которых — Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Научный центр мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центр трансфера технологий СПбПУ «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий», Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и Инжиниринговый центр (CompMechLab®) СПбПУ.

Особое внимание Алексей Иванович уделил федеральному проекту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Передовые инженерные школы», где лидирующую позицию занимает Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» СПбПУ.

В работе Передовой инженерной школы СПбПУ “Цифровой инжиниринг” сделан акцент на передовых цифровых технологиях и платформенных решениях, а в качестве инструмента используются возможности Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench ® . Важно отметить, что в основу деятельности лёг опыт реализации совместных дорожных карт развития сотрудничества с ключевыми партнёрами, среди которых АО “ОДК” (госкорпорация “Ростех”), АО “ТВЭЛ” (госкорпорация “Росатом”), ПАО “Газпром нефть” и многие-многие другие промышленные предприятия страны , — отметил Алексей Иванович.

Алексей Боровков рассказал, что в рамках дорожной карты сотрудничества с АО «ОДК» был заключён лицензионный договор на приобретение ПАО «ОДК-Сатурн» 200 лицензий Цифровой платформы CML-Bench® общей стоимостью около 300 млн рублей.

Докладчик представил серию проектов мирового уровня, которые были выполнены на базе Цифровой платформы CML-Bench®. Алексей Иванович подробно рассказал о разработке беспилотного летательного аппарата «Снегирь-1», спроектированного и изготовленного по гибридной схеме — «мультироторная схема» на взлёте-посадке и самолётная схема «летающее крыло» на крейсерском режиме. Напомним, этот и другие проекты Экосистемы технологического развития СПбПУ высоко оценил заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на Всемирном фестивале молодёжи, который состоялся в марте этого года в Сириусе.

Также своим видением направлений сотрудничества поделились проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев, исполняющий обязанности директора Института энергетики Виктор Барсков, директор Высшей школы биомедицинских систем и технологий Института биомедицинских систем и биотехнологий Ольга Власова.

По итогам встречи участники договорились разработать дорожную карту по развитию сотрудничества, провести ряд встреч между представителями вузов для обсуждения конкретных проектов, а также организовать ознакомительные экскурсии.

