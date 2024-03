Политехники встретили весну на празднике Навруз

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете отпраздновали Навруз. Участники познакомились с культурами Азербайджана, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сирии, Китая и России. В программе были стенд-сессия стран, этно-дефиле, концертные номера и национальные угощения.

Навруз переводится с персидского как «Новый день», символизирует начало сезона роста и процветания. Интернациональный праздник означает приход весны и Нового года по солнечному календарю иранских и тюркских народов и объединяет миллионы людей по всему миру. Традиционно люди стараются принести в новый год только светлые события и эмоции, готовятся к празднику очень внимательно и пышно. Чтобы наступающий год был счастливым, перед Наврузом запрещается плакать, нервничать или сердиться.

Многонациональное сообщество политехников ежегодно празднует Навруз. С приветственным словом выступили директор Гуманитарного института Наталья Чичерина, помощник проректора по международной деятельности Павел Неделько и почётные гости: директор Туркменского общества «МЕКАН» в Санкт-Петербурге Нургелди Сейидов, председатель Единого Афганского Центра в Санкт-Петербурге Мохаммед Наим Голь и посол российского образования и науки, директор Центра российско-арабского культурного и делового сотрудничества, сопредседатель Российско-Сирийского Общества Ал-Джунди Ваддах.

По всему миру этот светлый праздник отмечают более 300 миллионов человек, с 2009 года он признан достоянием ЮНЕСКО. Очень ценно, что в таком уважаемом университете множество студентов празднуют его каждый год. В то время, как недоброжелатели стараются искажать нашу историю, очень важно чтить свои традиции, уважать культуры разных народов и, конечно, быть вместе , — отметил Нургелди Сейидов.

На этно-дефиле представители стран-участников продемонстрировали национальные костюмы. Зрители познакомились с азербайджанским национальным женским костюмом, красочными таджикскими и туркменскими костюмами, увидели пирантумбон — традиционный костюм афганцев, состоящий из длинной рубахи и широких штанов.

Представляя богатую культуру Туркменистана, мы показали различные блюда, предметы и атрибуты, символизирующие историю и традиции страны. Яркие узоры, изысканные детали, красивые фасоны нарядов позволили каждому почувствовать уникальность туркменской одежды. Мы чувствовали себя уютно, как на Родине, было очень весело и ярко. Спасибо организаторам и всем участникам , — рассказала студентка 4 курса ВШМО ГИ Асия Оразмаммедова.

Студенты из разных стран выступили с танцевальными и вокальными номерами. Айна Курбанова исполнила песню «Лейлим» о красоте и доброте прекрасной туркменской девушки. Команда Афганистана представила пуштунский национальный танец «Аттан», посвящённый любви к родной стране. Гозел Авганова из Туркменистана исполнила песню «Бир сен билйан» о двух влюблённых, хранящих чувства в тайне от всех. Ансамбль «Naz» выступил с номером «Радостный Азербайджан» о любви к своему народу и стране.

Танец студентов «Родина моя, Таджикистан» посвящён таким красивым местам страны, как Памир, Куляб и Худжанд. Яркий коллектив из Афганистана представил танцы «Кросак» и «Хазараги». С номером о любви «Сачын бир тарына» выступили Гозел и Назик Авгановы из Туркменистана. На многонациональном празднике выступил и гость из Китая с оригинальным танцем в стиле локинг.

На стенд-сессии стран гости могли познакомиться с атрибутами разных культур и угоститься национальными блюдами.

Встреча весны объединила гостей из Азербайджана, Афганистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сирии, Китая и России. Возможность погрузиться в многообразие традиций, атмосферу добра и радости сделали этот праздник незабываемой встречей культур , — поделилась впечатлениями руководитель проекта «Навруз 2024», доцент ВШМО ГИ Ирина Колесник.

Торжество было организовано большой командой студентов и сотрудников Гуманитарного института в совместной работе с Высшей школой международных образовательных программ и при поддержке Совета по молодежной политике СПбПУ, Центра волонтерских проектов «Гармония», сообщества «Иностранные студенты ГИ», TutorForces и PolyUnion.

Фотографы: Кирилл Николаев и Татьяна Плеханова

