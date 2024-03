Подснежники и акварель: горожан приглашают на выставку «Мир первоцветов» в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

27 марта в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ открывается выставка «Мир первоцветов». Посетители смогут увидеть самые первые цветы весны, среди которых подснежники, хохлатки, белоцветники и другие, на рисунках художников — членов Русского общества любителей ботанической иллюстрации. Это открытый проект, который объединяет любителей изображать растения в живописи, декоративно-прикладном искусстве, книжной графике.

Первые весенние цветы появляются на хорошо освещенных солнцем местах, когда еще не везде сошел снег. Большинство из них относятся к экологической группе эфемероидов. Они цветут короткое время, затем надземная часть растений исчезает, а в почве сохраняются корневища или луковицы. Это позволяет галантусам, пролескам, крокусам и хохлаткам распускаться и в следующий сезон.

Другие растения уходят под снег с зелеными листьями, это так называемые зимне-зеленые растения. Прошлогодняя листва при первых весенних лучах солнца питает растения и позволяет цветам распускаться, даже когда снег еще лежит.

Многие из художников, чьи рисунки можно увидеть на выставке, используют в своих работах акварель. Именно эти краски из-за полупрозрачного эффекта лучше всего подходят для изображения весенних цветов.

На выставке также представят работы в древней технике традиционной китайской живописи могуфа. Художники используют не контуры и штрихи, а красочные пятна или линии.

Посетить выставку можно до 2 июня. Режим работы: среда — воскресенье с 11:00 до 19:00.

