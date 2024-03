Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

26 марта продолжается XIV Петербургский международный образовательный форум (ПМОФ), объединивший более 35 000 участников. Во второй день Политех принимает участие в девяти мероприятиях.

В Детском технопарке «Кванториум» прошёл всероссийский семинар «Психолого-педагогический класс: маршрут построен» для специалистов допрофессиональной педагогической подготовки. На мероприятии рассматривался успешный опыт наставничества в психолого-педагогическом классе. В семинаре участвовали доценты Высшей школы лингвистики и педагогики СПбПУ Константин Захаров и Елена Гулк, а также студенты Политеха.

Политехники задействованы и в межрегиональной конференции «Развитие и взаимодействие музеев профессиональных образовательных учреждений — инвестиция в будущее», посвящённой перспективам взаимодействия музеев профессиональных образовательных учреждений и созданию методического центра на базе Санкт-Петербургского музея истории профессионального образования. Заместитель директора Музея истории СПбПУ Татьяна Новицкая выступила с докладом «Перспективы развития музеев образовательных учреждений путем реализации научно-популярных и просветительских проектов».

В Центре детского (юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга прошла конференция «Первые шаги в науку». Участники обсудили создание условий ранней профориентации и самоопределения обучающихся, тиражирование лучших практик наставничества, развитие детской одаренности.

Кроме этого, в рамках форума состоялась защита проектно-исследовательских работ. Перед финалистами конкурса выступили представители предприятий и ведущих вузов Санкт-Петербурга. Сотрудник Центра формирования контингента обучающихся СПбПУ Полина Рукина рассказала о возможностях для студентов Политеха и мероприятиях, которые проводятся для школьников. Например, в дни весенних каникул проходит традиционный фестиваль «Вызов политехника», на котором ребята решают различные исследовательские и научные задачи.

На семинаре «Сетевое взаимодействие как ресурс для реализации инженерного образования» в лицее № 150 Калининского района старший преподаватель Высшей инженерно-физической школы Института электроники и телекоммуникаций Вадим Паневин провёл мастер-класс «Новые вызовы в области физики», а студентка Института биомедицинских систем и биотехнологий Софья Кобзева представила программу «Цветовые метаморфозы: изменения растительных пигментов в разнообразных сферах».

В лицее № 82 на семинаре «Инженеры будущего: профессиональная навигация обучающихся инженерных классов в рамках взаимодействия „школа-вуз“». Также прошли мастер-классы по проектно-исследовательской деятельности лицея с использованием инфраструктуры университета. На семинаре выступил педагог дополнительного образования Центра по работе с абитуриентами СПбПУ Алексей Персидский. На Ярмарке инженерных проектов учащиеся и выпускники лицея демонстрировали проекты, разработанные в том числе под руководством сотрудников вузов. Стенд с проектами под руководством политехников был самым масштабным.

В Политехническом университете прошёл семинар «Физический эксперимент в школе», на котором рассматривается курс физики с практической стороны. Преподаватели вуза и приглашённые учителя из петербургских школ поделились опытом введения физического эксперимента в школьную программу. Они рассказали, как в классе организовать неформальную лабораторию практически из подручных средств. С докладом «Анализ затруднений студентов первого курса при выполнении физического практикума в техническом вузе» выступила доцент кафедры физики Физико-механического института СПбПУ Наталья Леонова. Главный специалист по взаимодействию со школами Центра по работе с абитуриентами СПБПУ Георгий Школьник рассказал о возможных программах от университета для школьников. Он особо отметил открытый лекторий по физике, который проводится в интерактивном формате лабораторных испытаний по школьному курсу физики и интересен в первую очередь школьникам, а также их родителям.

В инженерно-технологической школе № 777 прошла конференция «Интеллект будущего. Я — исследователь», участники которой представили исследовательские работы по направлениям технических, биолого-химических и гуманитарных наук. В состав жюри вошли представители Политеха и других вузов, а также специалисты предприятий.

В гимназии № 498 Невского района прошёл мастер-класс «Профессии настоящего и будущего „Школа корпоративных мастер-классов“». На пленарном заседании выступила ассистент Высшей школы лингвистики и педагогики Гуманитарного института СПбПУ Мария Кукушкина.

Заключительным событием второго дня ПМОФ стал семинар-практикум «Конструктор будущего: территория развития инновационного творчества детей и взрослых» в лицее № 384 Кировского района. В интерактивной форме политехники и другие участники познакомились с игровыми тренингами для выявления сильных личностных качеств и современными учебными программами внеурочной деятельности.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI