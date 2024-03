От холодильника до мотоцикла: свыше 650 обращений в неделю обрабатывают специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Еженедельно горожане оставляют более 650 заявок в сервисе «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru.

«Переезд, ремонт, покупка нового холодильника или кухонного гарнитура — это радостный и волнительный момент, который случается в жизни каждого горожанина, но не так часто. Сервис “Вывоз ненужных вещей” уже более двух лет помогает москвичам минимизировать хлопоты и избавляться от старой мебели, неработающей техники, расстроенных пианино, оставшихся после ремонта чугунных ванн и даже автомобилей всего за пару кликов. Горожанам не нужно думать, как самостоятельно вынести тяжелую мебель или крупногабаритную технику, искать пункты приема — достаточно оставить заявку, указав удобные дату и время вывоза. Каждую неделю специалисты сервиса обрабатывают свыше 650 обращений, только с начала этого года жители оставили более семи тысяч заявок», — сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Чаще всего горожане сдают на утилизацию крупную бытовую технику: стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты. За время существования сервиса на переработку отправили более 51 тысячи подобных предметов.

Комфорт и безопасность

Благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей» жители столицы экономят время и силы — все заботы берут на себя специалисты проверенной компании-партнера. После оформления заявки с пользователем связываются операторы для уточнения деталей и согласования удобной даты выполнения заказа. Вывоз осуществляется семь дней в неделю, а если обращение было оставлено до 18:00, забрать вещи могут в тот же день.

Перед утилизацией неразборного шкафа-стенки, чугунной ванны или холодильника важно рассчитать свои силы и физические возможности. Чтобы вынести такие вещи, потребуется сноровка, в лифт мебель тоже может не войти, а спускать ее самостоятельно по лестнице может быть опасно и травматично. После согласования заявки и уточнения списка вывозимых предметов определяется оптимальное число грузчиков, которое потребуется для выполнения каждого заказа. Специалисты компании-партнера знают, как вынести через узкий дверной проем большой угловой диван и не повредить откосы, а также могут спустить по лестнице расстроенное пианино, даже если в доме нет лифта.

Удобство и забота об экологии

Пользоваться сервисом удобно: число предметов в одной заявке неограниченно, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу.

Большая часть вещей утилизируется бесплатно: это металлические предметы, холодильники, кухонные плиты и духовки, стиральные и посудомоечные машины, чугунные ванны, стальные двери, а также автомобили и мотоциклы. Жителям не надо ничего разбирать или выносить, достаточно только отключить технику от розетки и водопровода. Важно учитывать, что перед вывозом газовых кухонных плит требуется вызвать сертифицированную службу, которая отсоединит устройства от магистрали с соблюдением необходимых требований безопасности.

Корпусную и мягкую мебель, мелкую бытовую технику, матрасы и ряд других предметов забирают на платной основе. Стоимость такого вывоза — средняя по городу, при этом в нее уже включен демонтаж. При развитии сервиса и его возможностей учитывается мнение самих пользователей. Так, именно по инициативе горожан к списку принимаемых предметов были добавлены пианино, макулатура, деревянные двери и оконные рамы, электроника.

Пользователям не нужно составлять разные заявки на платные и бесплатные предметы, весь перечень вещей можно указать в одной, а после согласования с оператором и уточнения деталей для платных категорий предметов будет сформирована платежная квитанция, посмотреть и оплатить услугу можно в разделе «Мои платежи».

Кроме того, проект поддерживает ответственный подход к утилизации крупногабаритной техники, мебели и электроники, позволяет заботиться об экологии. Более 85 процентов сдаваемых вещей перерабатывается и используется повторно при производстве новых предметов. Так, с помощью сервиса горожане отправили на переработку и утилизацию более 1,8 тысячи тонн вторсырья, при этом только за первый квартал 2024 года объем вывезенных вещей превысил 200 тонн. Переработанные металлы, пластик, стекло и резина используются в производстве автомобилей, запчастей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.

Как воспользоваться сервисом

Воспользоваться сервисом может любой зарегистрированный пользователь mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Вывоз вещей осуществляется из любого района Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Проект помогает горожанам оперативно решать бытовые проблемы и позволяет уделять время более важным делам — общению с близкими, прогулке с питомцами, решению рабочих задач. Узнать больше о возможностях сервиса, об условиях утилизации, ознакомиться с полным перечнем вывозимых вещей и подать заявку на вывоз можно на странице сервиса.

Создание, работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют Департамент информационных технологий города Москвы, столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняет организация-партнер.

Москва с 2011 года развивает ИТ-инфраструктуру и создает удобные цифровые сервисы, которые позволяют горожанам решать большинство бытовых вопросов онлайн. Сегодня москвичам доступно более 420 электронных продуктов и онлайн-услуг.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.

