Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в столице восстанавливают дома, в том числе связанные с театральными деятелями. О ходе работ в преддверии Всемирного дня театра рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В прошлом году в столице привели в порядок здание по адресу: Большая Бронная улица, дом 2/6. Его фасад увешан мемориальными досками. Здесь жили, например, актер театра и кино Ростислав Плятт, главный режиссер Театра сатиры Валентин Плучек, актриса театра и кино Руфина Нифонтова, а также выдающийся театральный режиссер и педагог Андрей Гончаров.

Шестнадцатиэтажный кирпичный дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Он лаконичен и элегантен, пластику главных фасадов формируют вертикальные линии лоджий и горизонтальные — балконных ограждений.

Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение дома, а также заменили инженерные системы. Они промыли плоскости внешних стен от накопившихся загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы. На следующем этапе на места намокания нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту.

После окончания подготовительных работ стены дома обработали гидрофобизирующей силиконовой эмульсией. Эта передовая технология помогает защитить фасад от негативного влияния атмосферных осадков. Кроме того, специалисты заменили экраны лоджий, привели в порядок входные группы и установили современные двери в местах общего пользования. Они отремонтировали откосы, обновили отливы и отмостку. На крыше здания провели работы по полной замене кровельного ковра.

Ранее был капитально отремонтирован еще один из столичных многоквартирных домов, неразрывно связанных с театром, по адресу: Подсосенский переулок, дом 6, строение 1. Здание знаменито тем, что здесь в 1920-е годы жил венгерский революционер и писатель Мате Залка. Тогда он служил директором Театра революции, будущего Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Пятиэтажный дом был построен в 1902 году по индивидуальному проекту архитектора Михаила Бугровского. Здание возведено в редком стиле эклектики, на его внешних стенах также присутствуют элементы неоклассицизма и модерна. Главный фасад декорирован архитектурными элементами и выполнен без оштукатуривания.

Капитальный ремонт коснулся практически всех внутренних коммуникаций, стен, кровли и подвала. Фасад тщательно промыли и обработали противогрибковым составом. Кроме того, специалисты привели в порядок кирпичную кладку, заменив отдельные сегменты и заполнив специальным составом выветренные швы. После всех подготовительных работ фасад окрасили в светло-желтый и желто-коричневый цвета.

Помимо этого, мастера заменили магистрали внутридомовых инженерных систем: холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Они расчистили и привели в порядок подвал, а также восстановили крышу: отремонтировали стропильную систему и кровельное покрытие. В качестве утеплителя положили современные минераловатные плиты.

В 2024 году приведут в порядок не один дом, связанный с театральным искусством. Среди таких объектов — здание по адресу: Старопименовский переулок, дом 16. Оно известно тем, что в начале 1930-х годов здесь жили театральные работники, среди которых солистка Большого театра Ксения Держинская и певица Ирма Яунзем.

Семиэтажный многоквартирный жилой дом с надстроенным этажом был возведен в 1931 году. В нем прослеживаются черты конструктивизма. Особенно дом украшает полукруглый эркер, характерный для этого архитектурного стиля. Фасады, имеющие сложную пластику, выполнены из кирпича с окраской, декоративные элементы отсутствуют.

В этом году на объекте пройдет капитальный ремонт фасада и подвала. Кроме того, здесь заменят ряд инженерных систем. Столичные специалисты разработали индивидуальный проект, благодаря которому удастся сохранить красоту старинного здания и вдохнуть в него новую жизнь.

В рамках работ на фасаде мастера расчистят и промоют стены, восстановят возможные утраченные элементы кирпичной кладки и нанесут антигрибковую защиту. В соответствии с колористическим решением предполагается окраска здания в цвета «белый шампиньон» и «коричневый корень». Заменят откосы и отливы на окнах, а также отремонтируют входные группы и приведут в порядок балконы.

На юге Москвы отремонтируют 247 жилых домов в 2024 годуВ Москве капитально отремонтировали три дома на улицах, названных в честь выдающихся женщин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI