«Опыт работы с цифровыми сервисами поможет в будущей профессиональной деятельности»

Продолжаем знакомиться со студентами – цифровыми ассистентами, которые работают в Цифровом блоке Вышки. Анастасия Козлова проходит обучение по образовательной программе «Государственное и муниципальное управление». На втором курсе обучения узнала о возможности развивать профессиональные навыки в стенах родного вуза, работая в службе поддержки пользователей цифровых сервисов, и решила подать заявку. Вот уже 2 года Анастасия помогает решать проблемы, возникающие при использовании корпоративных сервисов и систем университета, она прошла путь от цифрового ассистента до куратора студентов – цифровых ассистентов. Мы решили узнать, почему Анастасия стала частью команды Цифрового блока и какие полученные навыки будут полезны в ее будущей профессии.

Анастасия, ты узнала о проекте от сокурсницы, а какие впечатления были у тебя, когда сама стала цифровым ассистентом?

– Я люблю работать в команде, быть частью проекта. Не могу назвать эту работу монотонной. Абсолютно на каждой своей рабочей смене я сталкиваюсь с какими-то новыми вопросами и проблемами, решение которых надо найти. Например, преподавателю нужна помощь сделать рассылку записанного видео лекции на платформе МТС Линк, он направляет заявку на Горячую линию Вышки, и цифровой ассистент помогает решить этот вопрос. Перед началом работы на Горячей линии все цифровые ассистенты проходят обучение и подготовку, в том числе осваивают созданный для нас курс на платформе SmartLMS. Курс содержит подробные инструкции и проверочные тесты по работе с сервисами и системами, используемыми в Вышке: Яндекс 360, МТС Линк, SmartLMS, ЕЛК, алгоритмы работы по общим ИТ-вопросам, основы информационной безопасности. Цифровые сервисы и системы университета активно развиваются, мы проходим обучение, , внедряем новые подходы в нашу работу, помогаем другим освоить новое и разобраться с тем, что есть. Получается, работая с таком режиме, студенты постоянно получают новые цифровые компетенции и soft skills, обучаясь новым возможностям использования «цифры».

К каким проектам ты причастна как цифровой ассистент? Это исключительно поддержка пользователей?

– Кроме поддержки пользователей я участвовала в нескольких направлениях работы. Одним из первых была поддержка онлайн-презентации курсов. Я помогала преподавателям с подключением к платформе МТС Линк, загрузке презентаций, модерации чатов. Выполняя функции куратора я регулярно пишу инструкции по работе с новыми системами и с новыми функциями наших сервисов. Эти инструкции помогают и моим коллегам – цифровым ассистентам, а также студентам и сотрудникам НИУ ВШЭ. Также у меня появился опыт проведения обучения цифровых ассистентов – студентов новых наборов в наш проект. Это очень интересный и полезный опыт, который точно пригодится мне в дальнейшей профессиональной жизни.

В рамках своей программы ты изучаешь макро- и микроэкономику, менеджмент, анализ данных, право. Какие навыки, приобретенные в работе цифровым ассистентом, ты уже можешь оценить как полезные в твоей будущей профессии?

– Значительно повысились мои гибкие навыки, так как основная работа строится на общении с людьми: к каждому необходимо найти свой подход, ведь зачастую возникает необходимость успокоить пользователя, если его обращение срочное, а сам человек сильно переживает. Также опыт работы с разными цифровыми сервисами поможет разобраться и даже внедрить определенные цифровые решение в моей будущей профессиональной деятельности. В университете используется сотни различных цифровых систем и сервисов – сервисы SmartLMS, несколько платформ видеоконференцсвязи, отечественные сервисы Яндекс 360 и многие другие платформы для полноценной дистанционной работы, – в каждой нужно не просто разобраться, но и уметь объяснить пользователю, как работать с тем или иным функционалом. А знания цифровых сервисов на таком глубоком уровне точно станет для меня конкурентным преимуществом в работе, как и опыт поддержки пользователей, который необходим в каждой компании из любой сферы деятельности.

Работа цифровых ассистентов строится по графику, как тебе удается совмещать учебу с работой?

– Кураторы проекта составляют рабочее расписание заранее, обсуждая со всеми ребятами. В моем опыте не возникало проблем с совмещением: всегда удавалось подстроить под учебное расписание и личные дела. Это вопрос навыков самоорганизации, многозадачности. Цифровые ассистенты – это студенты, которые помогают не только сотрудникам университета, но и друг другу – всегда открыты к общению, делятся своими знаниями и навыками, стараются меняться сменами, если возникает такая необходимость. К тому же наши кураторы всегда на подхвате, так что с совмещением работы и учебы никаких проблем нет.

С 2020 года в рамках проекта «Цифровые ассистенты НИУ ВШЭ» было проведено 10 наборов студентов, какой совет ты можешь дать новичку в этом деле?

– Для начала стоит набраться немного терпения, потому что в первое время все может показаться достаточно ошеломляющим: не понятно, что ответить, какому специалисту передать данную задачу, где найти ответ. Постепенно понимание придет, и в решении большинства вопросов начнет работать «насмотренность» на типовые проблемы и ответы, появится практический опыт и «мышечная память». Также важно не бояться просить помощи у кураторов и других цифровых ассистентов – вам всегда помогут!

Ты переходишь на новый уровень работы – стала куратором, как настрой?

– Я стала куратором, что, конечно, добавляет ответственности, но и готовит к реальной профессиональной жизни. Сейчас я на последнем курсе, что само по себе дело не легкое. Мой путь от трека «учеба» через трек «учеба + работа цифровым ассистентом» подготовили меня к следующему треку «учеба + работа полный рабочий день», чтобы быть готовой к окончанию университета и дальнейшему этапу жизни. Но уходить из команды цифровых ассистентов мысли нет, планирую совмещать и дальше, тем более, возможности такие есть.

Возможностью совмещать учебу в вузе с работой цифровым ассистентом пользуются все студенты в нашем проекте. По сути, это дополнительная возможность получить новые компетенции и навыки, которые помогут и в настоящее время освоиться в онлайн-сервисах для учебы, и безусловно помогут в будущей профессиональной жизни.

Стать цифровым ассистентом и получить реальный опыт в сфере цифровой трансформации и поддержки цифровой среды университета может любой студент НИУ ВШЭ. Узнать больше, а также подать заявку на участие можно на странице проекта Цифровые ассистенты на сайте Цифрового блока.

