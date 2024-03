Новая продукция и рост производства: как развиваются столичные компании благодаря городским мерам поддержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные предприятия пищевой промышленности показали значительный рост объемов производства в 2023 году. Многие из них при поддержке города уже разрабатывают новые продукты и начинают их выпуск. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объемы выпуска и поставляют ее на отечественный и зарубежные дружественные рынки. Например, столичная компания, специализирующаяся на производстве шоколадных изделий, разработала новый продукт — кондитерские мини-батончики. В 2023 году во время международной выставки, организованной при поддержке центра “Моспром”, предприятие заключило контракт с казахстанскими партнерами. Другая компания со статусом промкомплекса увеличила выпуск готовых блюд на 34 процента за 2023-й по сравнению с 2022-м. Кроме того, московский производитель травяных чаев и пищевых добавок разработал новую линейку собственной продукции», — рассказал Владислав Овчинский.

Столичный бренд Istok Lab разработал новую линейку чая, основанную на травяных сборах. Специалисты предприятия, сохраняя традиции, собирали растения вручную на Алтае, в местах, где находились древние поселения, с учетом лунного календаря. Произведено около двух тысяч упаковок продукции. Она предназначена для чайных церемоний и будет продаваться в ограниченном количестве.

Компания «Монетный двор» начала производство мини-батончиков. Это мучные кондитерские изделия с разными начинками, в том числе из фруктов, карамели и сгущенки. Продукт компания полностью разработала сама. Помимо этого, предприятие выпускает шоколадные монеты и фигурки, медали, плитки, а также новогодние наборы.

Столичная промышленная компания «Твердь» со статусом промкомплекса в 2023 году увеличила выпуск готовых блюд на 34 процента по сравнению с 2022-м. Предприятие изготовило около 2,7 миллиона единиц готовой к употреблению продукции. Ее поставляют в сети магазинов и сервису доставки еды. В изготовлении используется специальное оборудование, например макаронная линия или камеры шоковой заморозки. Благодаря статусу промкомплекса компания получает налоговые льготы, а на сэкономленные средства может расширить производство, увеличить объемы выпуска продукции и всесторонне развиваться.

«В 2023 году наши показатели выросли по товарообороту, производству готовых блюд и поставкам новым заказчикам. Мы ежегодно стремимся увеличивать выпуск продукции, улучшать бизнес-процессы и искать новые рынки сбыта. Значительную роль в развитии нашего предприятия играет поддержка города. Многие достижения осуществляются благодаря статусу промкомплекса, который в предыдущем году нам подтвердили», — подчеркнул генеральный директор компании Александр Рогов.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3 процента.

Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать по ссылке.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Объем производства бумаги и бумажных изделий в столице увеличился более чем на 45 процентовОбъем производства мыла и косметики в Москве вырос более чем на 60 процентов

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI