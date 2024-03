Мэр Москвы: В ТиНАО построят производственный комплекс при поддержке города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рядом с деревней Троицкое в Троицком административном округе появится крупный производственный комплекс. Там планируется выпускать хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, напитки, консервы и другую продукцию. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Для реализации этого масштабного инвестпроекта город предоставил участок площадью 23,5 гектара всего за один рубль в год. По договору аренды инвестор должен завершить строительство в течение пяти лет», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На предприятиях комплекса в Троицком смогут работать три тысячи человек.

Это уже 29-й инвестор, которому город выделил землю по льготной ставке в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Статус МаИП для своих проектов могут получить инвесторы, которые, в частности, модернизируют или создают новые производства, строят инновационные центры, объекты здравоохранения, транспортной инфраструктуры, спорта.

