Московские старшеклассники одержали победу в финалах всероссийской олимпиады по МХК и французскому языку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московские учащиеся стали абсолютными победителями на первых финалах Всероссийской олимпиады школьников — по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК). Лучший результат по французскому языку показала одиннадцатиклассница Анастасия Черникина из школы № 2107, по МХК — Мария Шершукова из школы Центра педагогического мастерства. Всего по итогам двух состязаний на счету москвичей 87 дипломов победителей и призеров.

Заключительный этап по МХК прошел в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Теоретический тур включал диктант и тематические задания. Участники отгадывали музыкальные отрывки, сравнивали произведения живописи, анализировали кадры из фильмов. На творческом туре финалисты продумывали концепцию библиотеки искусств и указывали деятеля, в честь которого они бы ее назвали. Так, школьники посвятили свои проекты Александру Пушкину, другим историческим личностям и даже Красной Шапочке. Команда Москвы по итогам соревнования получила 48 дипломов: девять победителей и 39 призеров. Всего за победу боролись 247 школьников из 74 регионов.

Мария Шершукова, абсолютный победитель финала, посоветовала тем, кто начинает олимпиадный путь, не концентрироваться лишь на получении диплома. «Он приносит льготы при поступлении, а в некоторых регионах даже грант. Но если зациклиться на этом, то упускается главная ценность: дружное олимпиадное сообщество и широкие знания, которые не проверяются заданиями. Мне очень помогли походы в музеи и галереи с друзьями. Мы вместе запоминали экспонаты и обменивались опытом», — рассказала она.

Девушку ждут финалы по истории и литературе.

Заключительный этап олимпиады по французскому языку состоялся в Московском государственном лингвистическом университете. Состязание включало письменный и устный туры, где участники показали теоретические знания языка и навыки говорения. Финалисты интерпретировали термины, описывали фотографии, отвечали на вопросы, прослушав рассказ о рыболовном промысле, и придумывали историю по картинке. По итогам столичные ученики получили 39 дипломов — семь победителей и 32 призера. Всего участниками финала в этом году стали 222 школьника из 69 регионов России.

Так, одиннадцатиклассник Игорь Бредихин участвовал в соревнованиях по французскому языку не в первый раз.

«В девятом классе я стал участником, в 10-м — призером. Получить диплом победителя в 11-м классе — прямое доказательство роста. В олимпиадную сферу пришел случайно: решил написать школьный этап по французскому, не понимая, что это вообще могло дать. Теперь же я не представляю своей школьной жизни без олимпиад. Собираюсь ли я связывать жизнь с французским? Да. Планирую выучить еще несколько языков, наряду с известными мне французским, английским и греческим, и использовать их в профессиональной деятельности», — поделился Игорь Бредихин.

Он также планирует выступить на олимпиадах по истории и обществознанию.

Помимо соревновательных туров, в столице школьники посетили ВДНХ и Государственную Третьяковскую галерею. Впереди у сборной Москвы финалы по 22 предметам. Соревнования завершатся 3 мая. В рамках заключительного этапа участники посетят 13 регионов России. За подготовку московских сборных на всероссийской олимпиаде отвечает Центр педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки. Занятия длятся в течение учебного года, а накануне финалов члены команды проходят интенсивные сборы по каждому из предметов. Следить за успехами школьников можно на странице ЦПМ и сайте олимпиады.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11-х классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В последнем участвуют только старшеклассники. Победители и призеры финала могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие предмету олимпиады, или получить 100 баллов на едином государственном экзамене по профильному предмету.

Обеспечение качественной подготовки столичных школьников к олимпиадам соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на странице.

