Москвичей предупреждают о гололедице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 марта температура воздуха в столице опустится ниже нуля градусов. Из-за этого на улицах может образоваться гололедица.

Для безопасности пешеходам рекомендуют быть внимательными и аккуратными, а водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Днем 28 марта потеплеет. Столбики термометров поднимутся до 10 градусов выше нуля.

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