Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития: технологический рывок

Правительство продолжает работу над реализацией инициатив социально-экономического развития страны – значимых проектов, нацеленных на решение приоритетных задач по повышению качества жизни людей. Представить предложения о дальнейшем развитии таких инициатив по направлению «Технологический рывок» с 2025 до 2030 года поручил Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 13 февраля.

Такие предложения должны быть направлены в Минэкономразвития Минтрансом, Минздравом, Минобрнауки, Минэнерго, Минсельхозом, Минпромторгом, Минфином, «Росатомом» и Российским экспортным центром до 5 апреля. Затем Минэкономразвития представит об этом сводный доклад в Правительство до 19 апреля.

Одна из инициатив «Технологического рывка» – «Взлёт – от стартапа до IPO» – нацелена на поддержку технологических компаний и помогает создавать условия для появления в стране новых технологических лидеров. Для достижения параметров этой инициативы Минэкономразвития и Минфин проработают вопрос о дополнительном выделении в 2024 году 1 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию действующих и поддержку новых проектов технологических компаний. Соответствующий доклад в Правительство нужно представить до 5 апреля.

Минобрнауки и Минфином до 25 апреля будут подготовлены и представлены предложения по объёмам дополнительного федерального финансирования отдельных мероприятий инициативы «Передовые инженерные школы», направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности. Такие школы создаются на базе вузов при участии ведущих российских предприятий. На их площадках школьники вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний работают над различными инженерными проектами.

Крупный блок поручений направлен на дальнейшую реализацию инициативы «Круглогодичный Севморпуть». Так, для развития целевого грузопотока по Северному морскому пути будут подготовлены и до 1 июля представлены в Правительство предложения по обеспечению приобретения грузовых судов ледового класса. Этой работой займутся Минтранс, «Росатом», Минвостокразвития и Минпромторг. Также Минпромторгом, «Росатомом» и Минвостокразвития будут подготовлены и представлены в кабмин предложения по обеспечению контроля строительства грузовых судов ледового класса, необходимых для целевого грузопотока. Срок – до 30 апреля.

В случае ухудшения ледовых условий «Росатому», Минвостокразвития, Минфину и Минэкономразвития поручено обеспечить принятие мер по субсидированию ледокольных проводок судов, выполняющих транзитные рейсы с грузами российских компаний в восточном направлении по Северному морскому пути в период июля – ноября 2024 года.

В целях развития транзитного грузопотока по Северному морскому пути будут подготовлены и представлены предложения по определению приоритетного порядка перевозки грузов из портов Северо-Запада России в порты Азиатско-Тихоокеанского региона в период летне-осенней навигации и по необходимым мерам поддержки. Выполнять это поручение будут «Росатом», Минвостокразвития, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития. Срок – до 30 апреля.

Отдельное внимание на стратегической сессии было уделено реализации инициативы «Чистая энергетика», в рамках которой уже построено около 20 объектов зелёной электрогенерации суммарной мощностью 340 МВт. Как отметил Михаил Мишустин, распространение таких технологий позволяет не только повысить надёжность энергоснабжения регионов, но и снизить долю вредных выбросов в атмосферу, тем самым улучшив состояние окружающей среды. В связи с этим глава Правительства поручил Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития подготовить и до 31 мая представить предложения по упрощению налогового регулирования в сфере обращения атрибутов генерации и сертификатов происхождения электроэнергии.

Также до 31 мая Минприроды и Минэнерго поручено доработать и утвердить методические указания по количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов. К этой же дате Минэнерго, МИДу, Минэкономразвития и Минприроды нужно представить в Правительство предложения по расширению списка стран в рамках сотрудничества в сфере взаимного признания атрибутов генерации, сертификатов происхождения электроэнергии и количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов парниковых газов.

Продолжится содействие инновационным разработкам и в сферах атомной и водородной энергетики. В частности, будет проработан вопрос включения в инициативу «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удалённых территорий» мероприятий по строительству атомной станции малой мощности с реакторной установкой «Шельф-М» и разработке проектной документации атомной станции теплоснабжения «Елена-АМ». Выполнять это поручение будут «Росатом», Минэкономразвития и Минфин совместно с заинтересованными органами власти. Срок – до 1 июля.

Кроме того, «Росатому», Минпромторгу, МИДу и Минэкономразвития поручено разработать «дорожную карту» развития экспортного потенциала АЭС малой мощности. Срок – до 15 июля.

В рамках реализации инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину поручено обеспечить сохранение параметров субсидирования затрат регионов на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Цель – ввести в эксплуатацию более 2,8 тыс. быстрых зарядных станций в 2025 году и свыше 3,3 тыс. – в 2026 году.

Для дальнейшей реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» Минтрансу и Минфину поручено предусмотреть в 2024 году дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге М-11 «Нева». Также Минтрансу поручено проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон». О результатах нужно доложить в Правительство до 31 мая.

Инициативы социально-экономического развития, реализуемые Правительством по поручению Президента, являются частью единого плана достижения национальных целей, обозначенных главой государства. Всего их 42. Они делятся на шесть ключевых блоков – социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. Каждое из этих направлений служит драйвером социально-экономического развития и технологического роста России.

