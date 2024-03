Марат Хуснуллин: 100 компаний и предприятий стали участниками свободной экономической зоны в новых регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Общий объём инвестиций, которые 100 компаний и предприятий свободной экономической зоны направят на развитие своих проектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, превысил 43,2 млрд рублей. Участники СЭЗ обеспечат работой более 45 тысяч человек, в том числе создадут более 6,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Стратегическая задача СЭЗ – перезапустить экономику новых регионов, дать дополнительный мощный импульс для возрождения их промышленного потенциала и предпринимательской деятельности. И в этом плане показательна как динамика развития СЭЗ, так и структура реестра: например, самый крупный из 100 инвестпроектов сейчас реализуется на промышленных площадках горно-металлургического комплекса, которые находятся на территории ЛНР и ДНР. В общей сложности этот участник инвестирует в развитие 25 млрд рублей. В реестре также представлены и компании-застройщики, которые в новых регионах займутся строительством жилья общей площадью порядка 145 тыс. кв. м. При этом законом о СЭЗ предусмотрены условия для вхождения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые при минимуме капвложений могут рассчитывать на те же льготы и преференции, положенные каждому участнику свободной экономической зоны», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин напомнил, что свободная экономическая зона в новых субъектах Российской Федерации создана по поручению Президента. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определён Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».

«Сотым участником свободной экономической зоны, которого фонд внёс в единый реестр, стало предприятие, реализующее в Донецкой Народной Республике инвестпроект по развитию месторождения Белая Балка. На приобретение горнодобывающей карьерной техники и вспомогательного оборудования компания направит 93 млн рублей, планируется задействовать 120 работников. В результате модернизации производства будет налажен выпуск высококачественного обогащённого каолина, который используется во многих отраслях промышленности, в том числе для изготовления цементных, электротехнических, керамических и фаянсовых изделий, а также в алюминиевой, кабельной, химической и лакокрасочной индустрии», – рассказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

