Марат Хуснуллин: Ещё три региона расселили всё аварийное жильё, признанное таким до января 2017 года

Дом, в котором получили квартиры переселенцы из аварийного жилья, г.Орёл

Регионы завершают расселение аварийного жилья по действующей программе с опережением срока, установленного национальным проектом «Жильё и городская среда». В феврале-марте этого года свои обязательства по программе выполнили ещё три региона. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Владимирская, Новосибирская и Орловская области завершили расселение домов, признанных аварийными до января 2017 года. В феврале и марте они представили соответствующие документы в Фонд развития территорий, который является оператором этой программы. По национальному проекту “Жильё и городская среда„ с 2019 года в этих субъектах суммарно улучшили жилищные условия более 20 тысяч человек. На сегодня у нас уже 37 регионов расселили аварийные дома, выявленные до 2017 года», – сказал Марат Хуснуллин.

Он добавил, что во Владимирской области из аварийных домов переехали 8564 человека, в Новосибирской – 10 158 и в Орловской – 3487 жителей. Важно, что регионы выполняют собственные программы, в рамках которых в том числе жилищные условия во Владимирской области улучшили почти 2 тысячи, в Новосибирской – более 3 тысяч и в Орловской – 310 граждан.

Четыре года назад Правительство дало возможность регионам досрочно забрать бюджетные деньги на выполнение обязательств по расселению.

«Во многом благодаря этому решению программа сейчас выполняется с опережением, оба целевых показателя нацпроекта мы выполнили ещё в прошлом году. На сегодня с 2019 года из аварийного жилья переехали 681 556 человек. Нужно также отметить заслугу субъектов, которые дополнительно расселяют аварийку по собственным программам. Из общего числа более 170 тысяч человек переехали благодаря активности регионов», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

