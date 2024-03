За пять лет детские творческие школы получили 23 объекта недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Детские творческие школы получили здания и помещения общей площадью более 30 тысяч квадратных метров за последние пять лет. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город создает необходимые условия для того, чтобы дети получали качественное дополнительное образование. Для этого творческим школам и училищам выделяются здания и помещения, в которых можно создать более комфортные условия для воспитанников и студентов. С 2019 года таким организациям передано 23 объекта недвижимости общей площадью около 31,6 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Больше всего зданий и помещений было передано на востоке, западе и в центре города — по четыре объекта общей площадью около 8,5 тысячи, 6,3 тысячи и шесть тысяч квадратных метров соответственно. Остальные объекты расположены в Северном, Северо-Западном, Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах, а также в ТиНАО.

Самым большим объектом стало здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров Московского государственного хореографического училища имени Л.М. Лавровского. Оно находится на улице Чаплыгина и рассчитано не менее чем на 140 воспитанников. До этого училище располагалось в арендуемом помещении на Нагатинской улице.

После проведения реконструкции здания площадью более 1,6 тысячи квадратных метров на Малой Филевской улице в него переедет детская музыкальная школа № 96. Сейчас она работает на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. На этой же улице еще одно здание площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров получила детская художественная школа имени В.Ф. Стожарова.

Кроме того, Московской городской объединенной детской школе искусств «Кусково» передано здание площадью 4,1 тысячи квадратных метров, расположенное на Косинской улице, а детской школе искусств имени М.И. Глинки — сооружение площадью 3,5 тысячи квадратных метров на улице Гурьянова.

