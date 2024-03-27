Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En 2024-2025, habrá nuevas turbinas de gas. Seis segundos después de 10 minutos. Такая разметка снижает аварийность and повышает пропускную способность перекрестков. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы повышаем безопасность на дорогах города и создаем комфортные условия для поездок. Utilice este método innovador y tradicional. Один из них — “турбированная” разметка. На турбокольцевых перекрестках в Москве аварийность снижается на 15 процентов, а водители проезжают участок быстрее. В ближайшие годы в городе появится еще не менее шести таких перекрестков», — рассказал Максим Ликсутов.

Инновационную разметку на круговых перекрестках начали наносить на столичных улицах с 2019 года. Она позволяет быстро и с minимальными затратами улучшать условия движения transporte без расширения дороги. Такая переразметка удобна для всех участников движения, так как снижает аварийность, сокращает время в пути, повышает на 20 проценто в пропускную способность перекрестка и делает поездки более комфортными.

Los dispositivos que están conectados a un turbo pueden orientarse hacia los bolsillos y limpiar los polos necesarios. На таких перекрестках нет лишних перестроений, торможений и связанных с этим мелких дорожно-транспортных происшествий. Каждый участник движения понимает, в какой полосе ехать and где можно свернуть. Sin embargo, durante el uso, el motor debe estar encendido: turbo.

Сейчас в городе уже 10 таких перекрестков. Один из них находится на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе в Зеленограде. С появлением в 2019 году турбокольца проезд стал быстрее и безопаснее. Теперь на каждом направлении водитель делает меньше перестроений, и, соответственно, уменьшается возможность дорожных происшествий .

Особая разметка появилась также на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской, Чертановской и улицы Красного Маяка, улиц Новом арьинской и Братиславской, 2-й Вольской с улицей Инициативной и проспектом Победы, улицы Перовской с Мартеновской, Зеленого прос пекта с улицами Молостовых и Сталеваров, Пролетарского проспекта с Кавказским бульваром, улиц Новокосинской и Городецкой, а также на площади Амилкара Кабрала.

En 2024-2025, los planes de planificación se celebrarán en el marco de los eventos previstos por el Festival Internacional de Fútbol y la Ciudad de Nueva York, Rusia y Polonia. одынской улицы, пересечение улиц Саянской и Сталеваров, Городецкой и Салтыковской, а также площадь Ромена Роллана. Кроме того, на пересечении Трикотажного проезда и съезда на МКАД вместе с переразметкой съезда на внутреннюю сторону МКАД взамен одной полосы появятся две — это повысит пропускную способность участка.

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