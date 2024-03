Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Коми Владимиром Уйбой

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Коми Владимиром Уйбой. На ней обсудили вопросы цифровизации, спорта, а также научного развития субъекта.

«Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2023 года в Коми этот показатель составил почти 56%, что выше среднероссийских показателей. При этом уровень обеспеченности спортивными сооружениями в регионе превышает 70%. На развитие спорта из федерального бюджета выделяются средства, в том числе на мероприятия в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни„ и создание умных спортивных площадок. Благодаря обновлению инфраструктуры граждане получают возможность регулярно заниматься спортом, а атлеты – повышать соревновательную активность», – рассказал зампред Правительства.

Дмитрий Чернышенко и Владимир Уйба обсудили цифровые проекты региона. В Республике Коми ведётся работа над внедрением цифровых государственных услуг, упрощающих взаимодействие граждан и бизнеса с государством. В субъекте досрочно выполнена задача по переводу 95% и более массовых социально значимых услуг в электронный вид к 2030 году, поставленная Президентом. По итогам 2023 года республика занимает 10-е место в России и первое место в СЗФО по доле жителей региона, зарегистрированных на портале госуслуг (зарегистрировано около 98% жителей старше 14 лет).

«Ведётся работа над повышением качества, а также сокращением сроков оказания государственных услуг путём их перевода в электронный, а в отдельных случаях – уже и в беззаявительный формат. Продолжаем также содействовать улучшению связи в малых населённых пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек в рамках федеральной программы “Устранение цифрового неравенства 2.0„. Успешно развиваются государственные информационные системы и порталы для граждан, бизнеса, органов госуправления, образовательных и медицинских центров. В планах у республики – вовлечение большего количества инвесторов и партнёров в реализацию проектов в области связи и телекоммуникаций», – отметил Владимир Уйба.

На встрече затронули вопросы научного потенциала республики. Весомый вклад в эту деятельность вносит Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», на базе которого реализуются проекты социально-экономической направленности, а также экологические и технологические инициативы.

По итогам встречи Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство продолжит поддерживать Республику Коми в её поступательном развитии.

