ГУУ и Музей Транспорта Москвы проведут «Месяц транспортной науки и образования» на ВДНХ

С 30 марта по 27 апреля Государственный университет управления совместно с Музеем Транспорта Москвы проведут совместную программу «Месяц транспортной науки и образования» в лектории павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

Программа будет состоять из нескольких разноформатных мероприятий: лекций, мастер-класса и дискуссии.

Представители кафедры управления транспортными комплексами ГУУ расскажут собравшимся об архитектуре транспорта и логистике в городе, обсудят автомобильные марки и скрытые символы логотипов, познакомят с транспортными профессиями настоящего и будущего.

Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте музея.

Расписание мероприятий:

30 марта с 17:00 до 18:00 Интерактивная лекция «Архитектура транспорта»

Увлекательное путешествие по архитектуре транспорта. В рамках занятия слушатели узнают о дизайне и эргономике инфраструктурных решений.

Лектор: ассистент кафедры управления транспортными комплексами Александра Малькова.

13 апреля в 17:00 Дискуссия «Антология автомобиля: неизвестные факты про известные автомобильные марки»

Какие секреты таят в себе известные автомобильные бренды? В рамках дискуссии расскажут неизвестные факты из истории отечественного автопрома, разгадают скрытые символы логотипов известных мировых марок и увидят уникальные концепты автомобилей.

Участники дискуссии:

— заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов;

— доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.

20 апреля в 17:00 Мастер-класс по построению карьеры «Моя карьера: транспорт и логистика»

Слушатели узнают о перспективе транспортных профессий в новых экономических реалиях.

Ведущая: старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина.

27 апреля в 17:00 Интерактивная лекция «Транспорт чистого города»

Расскажут о концепции чистого города и роли транспорта в источниках энергии, технологий утилизации, логистики в городе и транспортного производства.

Спикер: доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Яна Игнатова.

