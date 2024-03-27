ГУУ и Музей Транспорта Москвы проведут «Месяц транспортной науки и образования» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 30 марта по 27 апреля Государственный университет управления совместно с Музеем Транспорта Москвы проведут совместную программу «Месяц транспортной науки и образования» в лектории павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.
Программа будет состоять из нескольких разноформатных мероприятий: лекций, мастер-класса и дискуссии.
Представители кафедры управления транспортными комплексами ГУУ расскажут собравшимся об архитектуре транспорта и логистике в городе, обсудят автомобильные марки и скрытые символы логотипов, познакомят с транспортными профессиями настоящего и будущего.
Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте музея.
Расписание мероприятий:
30 марта с 17:00 до 18:00 Интерактивная лекция «Архитектура транспорта»
Увлекательное путешествие по архитектуре транспорта. В рамках занятия слушатели узнают о дизайне и эргономике инфраструктурных решений.
Лектор: ассистент кафедры управления транспортными комплексами Александра Малькова.
13 апреля в 17:00 Дискуссия «Антология автомобиля: неизвестные факты про известные автомобильные марки»
Какие секреты таят в себе известные автомобильные бренды? В рамках дискуссии расскажут неизвестные факты из истории отечественного автопрома, разгадают скрытые символы логотипов известных мировых марок и увидят уникальные концепты автомобилей.
Участники дискуссии:
— заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов;
— доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков.
20 апреля в 17:00 Мастер-класс по построению карьеры «Моя карьера: транспорт и логистика»
Слушатели узнают о перспективе транспортных профессий в новых экономических реалиях.
Ведущая: старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина.
27 апреля в 17:00 Интерактивная лекция «Транспорт чистого города»
Расскажут о концепции чистого города и роли транспорта в источниках энергии, технологий утилизации, логистики в городе и транспортного производства.
Спикер: доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Яна Игнатова.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 30.03.2024
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