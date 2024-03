Горожане стали в восемь раз чаще использовать автоплатежи на mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За последние три года горожане в восемь раз чаще стали оплачивать счета с помощью автоплатежей в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Если в 2020-м таких платежей было около 50 тысяч, то в 2023-м — уже почти 400 тысяч.

Чаще всего москвичи настраивают автоплатеж, чтобы регулярно пополнять лицевые счета сервиса «Москвенок» и карту «Тройка», оплачивать счета за детский сад, кружки и секции, единый платежный документ и мобильную связь.

«Возможность подключения услуги “Автоплатеж” — одна из самых востребованных дополнительных функций у пользователей сервиса “Мои платежи” на портале mos.ru. Она экономит время и позволяет не беспокоиться о том, будут ли счета оплачены в срок: достаточно выбрать и настроить подходящие параметры. За последние три года число уникальных пользователей, подключивших услугу “Автоплатеж”, увеличилось в шесть раз», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Создать автоплатеж в сервисе «Мои платежи» можно сразу после первой проведенной оплаты выбранной услуги, настроив его по порогу баланса, выставленному счету или расписанию. Все подключенные автоплатежи отображаются в одноименном разделе сервиса. Их можно в любой момент отредактировать или удалить.

По порогу баланса

Чтобы не беспокоиться о том, достаточно ли средств на лицевом счете карты «Москвенок», и не пополнять его вручную, родители могут настроить автоплатеж по порогу баланса. Достаточно установить минимальную сумму — если средств на счете станет меньше, то он пополнится автоматически.

По выставленному счету

Автоплатеж по выставленному счету удобен для регулярной оплаты детского сада, кружков и секций, единого платежного документа, домашнего телефона и штрафов ГИБДД. С его помощью новые счета сразу после их выставления поставщиком услуг будут оплачиваться автоматически. Для этого в окне «Подключение автоплатежа» нужно указать название платежа, максимальную сумму оплаты, а также день (или дни) месяца, в который (которые) будет проходить списание.

По расписанию

Настроить автоплатеж можно также по расписанию. Это удобно для авансовой оплаты домашнего телефона и мобильной связи, парковочных абонементов, пополнения карты «Тройка», совершения регулярных благотворительных пожертвований. После первой проведенной оплаты в окне «Подключение автоплатежа» достаточно указать сумму и периодичность, с которой средства будут списываться со счета в автоматическом режиме.

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги у жителей, включая юридических лиц и предпринимателей. За шесть лет работы сервиса горожане оплатили с его помощью более 89,9 миллиона счетов.

Больше информации о возможностях сервиса «Мои платежи» можно узнать в инструкции.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

