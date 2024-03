Город заключил почти 10 тысяч электронных договоров по сделкам с недвижимостью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2020 года город заключил по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости почти 10 тысяч договоров в электронном виде. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице с 2014 года проводятся электронные торги, однако до 2020 года все документы по итогам их проведения оформлялись в бумажном виде. С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, в 2021-м — по аренде помещений и земельных участков для строительства коммерческих объектов, а с 2023-го — по аренде участков для возведения частных домов. На сегодня в электронном виде оформлено около 9,9 тысячи договоров с физическими лицами и представителями бизнеса», — рассказал Владимир Ефимов.

Ранее процедура подготовки и подписания документов с дальнейшей регистрацией права собственности включала 11 шагов и проходила исключительно в бумажном виде. Покупателям нужно было лично посещать необходимые инстанции, подавать, подписывать и получать все нужные документы. Сегодня подписание договора купли-продажи или договора аренды и акта приема-передачи объекта происходит в несколько кликов в личном кабинете на инвестиционном портале Москвы. Регистрацией прав в Росреестре занимается Департамент городского имущества.

«В 2023 году по результатам торгов в электронном виде было заключено свыше 3,7 тысячи договоров аренды и купли-продажи нежилых помещений, отдельно стоящих зданий, машино-мест и земельных участков. Это более чем в четыре раза превышает показатель 2020-го, когда было оформлено таким образом 918 документов. С начала 2024 года заключено около 500 договоров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вся информация о выставленных на продажу объектах столичной собственности публикуется в разделе «Имущество от города» инвестиционного портала Москвы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность виртуально осмотреть помещение или здание, оценить его расположение. Сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатывают. Так, в этом году появился аналитический раздел, который не только позволяет оценить инвестиционную привлекательность лота, но и получить необходимую информацию о нем в наглядной графической форме.

В столичном Департаменте информационных технологий также напомнили об инвестиционной карте — еще одном цифровом инструменте инвестиционного портала, который помогает принять взвешенное решение об участии в торгах по продаже и аренде недвижимости. На карте можно найти все актуальные лоты, представленные на городских торгах, и площадки под создание и развитие производств в Москве. Сервис позволяет оценить привлекательность площадок по нескольким критериям, узнать больше о предлагаемой городом недвижимости, подобрать подходящий под потребности и цели объект. Сейчас на карте представлена информация о 2,3 тысячи объектов городской собственности, выставленных на торги, а также о 192 инвестиционных площадках, которые могут быть использованы для локализации производств на территории города.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI