Город выставил на торги здание катка в парке «Фили»

На городские торги выставили нежилое здание спортивного назначения в парке «Фили». Победитель сможет открыть в нем крытый каток. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Инвесторов приглашают на аукцион по аренде здания спортивного назначения площадью около 412 квадратных метров в парке “Фили”. Победитель сможет открыть в нем крытый каток. Договор аренды с ним подпишут на три года. Заявку на участие в торгах можно подать до 8 апреля», — рассказал Кирилл Пуртов.

Здание находится около одного из входов в парк по адресу: Большая Филевская улица, дом 22, строение 15. В нем есть зал площадью 334,8 квадратного метра и другие помещения — кабинеты, уборные, кладовые.

Размер годовой арендной платы определится в ходе онлайн-аукциона, который пройдет 11 апреля. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Вся процедура участия в городских торгах проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

