Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирский государственный университет с 2022 года реализует проект «Цифровые кафедры» наряду с другими вузами-участниками программы «Приоритет 2030». В НГУ в настоящее время в рамках данного проекта реализуются 7 образовательных программ. В 2023-2024 учебном году количество студентов на «Цифровых кафедрах» увеличилось более чем в два раза и превысило 1200 человек.

— Мы предлагаем как универсальные, востребованные в разных отраслях, программы, например, «Базовое программирование на языке Python», так и более специализированные программы, которые будут востребованы в отдельных приоритетных отраслях экономики («Цифровая геология», «Технологии управления свойствами биологических объектов. Методы биоинформатики и молекулярной биологии»). Мы постарались обеспечить комфортный для студентов формат обучения, совместимый с обучением на основных образовательных программах, — большинство программ можно пройти на цифровых площадках с очными встречами во внеучебное время. После прохождения переподготовки студенты получат соответствующий диплом с присвоением новой квалификации, — рассказала руководитель проекта «Цифровые кафедры» в НГУ Марина Шашкова.

Студент «Цифровой кафедры», помимо своей основной специальности, получает дополнительную квалификацию по IT-профилю. По итогам обучения слушателям с высшим образованием в июне—июле 2024 будет выдан диплом о профессиональной переподготовке (250 часов). Программы рассчитаны для IT и не IT-специалистов.

— Взрывное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) обозначило проблему острой нехватки грамотных пользователей ИИ. Участники нашей программы «Цифровая трансформация. Введение в искусственный интеллект» не специализируются в области информационных технологий или точных наук, поэтому все сложные концепции ИИ нам необходимо донести достаточно простым языком. На примерах реальных проектов и кейсов они формируют представление об области применения технологий искусственного интеллекта, методов машинного обучения, нейронных сетей, экспертных и рекомендательных систем и др., а также о преимуществах и недостатках этих технологий и методов применительно к конкретному контексту. В частности, в рамках разработанного мною курса «Представление знаний в системах искусственного интеллекта» изучаются основные модели и методы представления, визуализации и обработки знаний. По окончании программы, наши обучающиеся могут сформулировать проект, использующий технологии ИИ в своей области специализации, — рассказал разработчик курса «Представление знаний в системах искусственного интеллекта», кандидат технических наук, доцент Факультета информационных технологий НГУ, заведующий лабораторией искусственного интеллекта ИСИ СО РАН Юрий Загорулько.

В декабре 2023 г. НГУ выиграл грант Правительства РФ на создание Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта, который занимается разработкой и внедрением решений по тематике «умный город» совместно с индустриальными партнерами, среди которых Сбер, Ростелеком, строительная компания «Группа МЕТА». Студенты программы по ИИ в рамках проекта «Цифровых кафедр» после окончания обучения смогут участвовать в проектах Центра ИИ как на стороне индустриальных партнеров, так и на стороне НГУ.

На «Цифровой кафедре» НГУ каждый студент может найти для себя программу, наиболее соответствующую его интересам. Не важно, увлекается он биологией или юриспруденцией, геологией или программированием, — у каждого обучающегося есть возможность приобрести новые знания и компетенции для более успешного профессионального продвижения в будущем.

— Я принял участие в программе «Цифровая трансформация: Введение в искусственный интеллект» и значительно расширил свои знания в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Программа предоставила мне уникальную возможность не только изучить теоретические основы ML и AI, но и применить новые знания на практике, что очень важно. В рамках моей дипломной работы мне удалось оптимизировать и восстановить огибающую электронного пучка в линейном ускорителе с помощью генетического алгоритма. Курс организован так, что позволяет участникам постепенно погружаться в сложные темы. Благодаря этому я лучше понял, как функционируют современные ИИ-системы, и приобрел ценные навыки для разработки собственных программ, — поделился впечатлениями студент 4 курса Физического факультета НГУ, выпускник программы «Цифровая трансформация: Введение в искусственный интеллект» Вячеслав Федоров.

Сейчас НГУ участвует в марафоне «цифровых кафедр». Это отличная возможность найти единомышленников, обменяться опытом с коллегами и обсудить свои проекты. Участники поделятся успехами в том, как они добавляют «цифру» в разные отрасли экономики России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI