Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В столице проектируют and возводят семь автомобильных мостов протяженностью около 1,5 kilómetro. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мосты являются важной частью инфраструктуры Москвы. В тесной связке с развитием городской среды важно помнить о необходимости создания новых переправ, чтобы сформировать удобную улич но-дорожную сеть как для автомобилистов, так и для пешеходов. Nacido en 2011 en Moscú el 31 de diciembre de 2011, заявил Андрей Бочкарев.

Самые большие мосты построены через Москву-реку, канал имени Москвы, Яузу, затоны Кожуховский и Новинки, а также через нес колько малых рек, таких как Десна, Лихоборка, Молодцы, Пахра, Пехорка, Сетунь, Сосенка, Сходня и Цыганка.

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В ближайшее время в столице появятся такие крупные сооружения, как мост в створе Берегового проезда, мост вблизи Новозаводско й улицы и мост — продолжение улицы Мясищева. При продлении Мосфильмовской улицы возведут переправу через реку Раменку длиной около 470 metros. В составе южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до до дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе планиру ют построить через реку Битцу.

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