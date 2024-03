В Москве состоялось заседание Российско-Китайского делового совета

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 марта 2024 года в Москве на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялось очередное общее собрание членов Российско-Китайского делового совета.

Участники обсудили вопросы двусторонней повестки, развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, предстоящие мероприятия в экономической сфере.

«Китай с 2010 года является ведущим торговым партнером России, – сказал заместитель министра экономического развитии России Дмитрий Вольвач. – В 2023 году совместный российско-китайский товарооборот достиг исторического максимума и составил 227 млрд долларов, что на 23% превышает данные предыдущего года. К 2030 году ожидаем увеличение стоимостных показателей взаимной торговли до 300 млрд долларов». При этом замглавы ведомства отметил, что идет переход к использованию национальных валют для расчетов по внешнеторговым контрактам. «Болещае 90% расчетов в торговле с КНР осуществляется в рублях и юанях», – сказал он.

Значительную роль в налаживании бизнес-активности и развитии торговли имеют двусторонние деловые мероприятия. Дмитрий Вольвач анонсировал проведение в середине мая 2024 года в Харбине (КНР) 8-го Российско-Китайского ЭКСПО, центральным мероприятием деловой программы которого станет 4-й Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Также идет подготовка 4-го заседания Российско-Китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, запланированного к проведению в мае 2024 года в года Москве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации господин Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что в 2024 году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и в настоящее время российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне за всю их историю.

Представители деловых кругов двух стран в своих выступлениях отметили позитивную динамику в наращивании торгово-экономического, инвестиционного, культурного взаимодействия между Россией и Китаем.

«Россия и Китай остаются стратегическими партнерами и на ежедневной основе доказывают верность своим договоренностям», – заключил Дмитрий Вольвач.

В заседании также участвовали вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко, Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель совета директоров ООО “Транспортная группа Феско” Андрей Северилов, президент АО “АвтоВАЗ” Максим Соколов, а также представители деловых объединений двух стран.

