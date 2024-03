Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице улучшили работу более 20 маршрутов наземного городского возле девяти станций третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Специалисты продлили маршруты и скорректировали схемы движения автобусов и электробусов, а также добавили остановки. Теперь жителям стало еще удобнее добираться до станций метро и МЦД на наземном транспорте. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы развиваем наземный городской транспорт в районах, чтобы жителям стало еще удобнее и проще добираться до станций рельсового каркаса, а время в пути сокращалось. После открытия МЦД-3 в августе 2023 года мы улучшили более 20 маршрутов, в будни по ним совершается свыше 110 тысяч поездок. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Так, маршрут № 70 продлили до станции Моссельмаш МЦД-3. В результате улучшилось транспортное обслуживание в Головинском районе.

До станции Грачевская МЦД-3 продлен маршрут Т58. Улучшилось транспортное обслуживание в районе Ховрино. У жителей Беломорской улицы появился удобный способ добраться до станции.

Маршрут № 10 объединили с маршрутом № 5, а № 23 — с № 17. Теперь пассажиры могут ездить между старой и новой частями города без пересадок. Появилась удобная пересадка на станцию Зеленоград — Крюково МЦД-3 через новый выход на мост, а автобусы стали ходить чаще.

До станции Вешняки МЦД-3 продлили маршрут Т74. По Зеленодольской улице стали чаще ходить автобусы. У жителей района Люблино появился удобный путь до Некрасовской линии метро и станции Вешняки МЦД-3.

Маршрут № 703 продлили до станции Вешняки МЦД-3 по Окской улице. Теперь автобусы с Окской улицы до Большой кольцевой и Некрасовской линий метро ходят чаще. Появился прямой маршрут до станции Вешняки МЦД-3 и станции метро «Окская».

Современные и экологичные: в 2024 году в Москву поступят электробусы в новом дизайнеУдобные маршруты и новые остановки: как в Москве улучшают транспортную доступность станций БКЛ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI