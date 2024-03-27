В Западном Дегунине квартиры по программе реновации получили более 2,6 тысячи москвичей

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Западное Дегунино за три года новые квартиры по программе реновации получили более 2,6 тысячи москвичей. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Первые жители в Западном Дегунине приступили к переселению по программе реновации в апреле 2021 года. За три года город предложил жилье москвичам из 11 домов. Правообладателями новых квартир стали более 2,6 тысячи человек, а всего в районе планируют переселить 9,6 тысячи москвичей», — рассказал Максим Гаман.

В Северном административном округе переселение по программе реновации идет в семи районах, в Молжаниновском оно уже завершено. Западное Дегунино входит в число тех районов, где больше всего горожан заключили договоры на новое жилье.

Всего в Западном Дегунине планируется расселить по программе реновации 45 домов, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Первый этап программы реновации в районе завершен, его задачи выполнены в полном объеме: все включенные в первый этап программы 11 зданий уже полностью расселены, из них восемь снесены. На их месте в настоящий момент ведется строительство трех многоквартирных домов для участников программы реновации», — добавил он.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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