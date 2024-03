Выпускники СПбГАСУ рассказали, как стать экспертом с высокой зарплатой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анастасия Абашкина, Дарья Павлова и Егор Шумков

На факультете судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ состоялась встреча студентов с выпускниками, которые успешно работают по специальности.

– Выпускники только год-два назад получили дипломы, а сегодня уже в качестве экспертов пришли в родной университет, чтобы поделиться опытом в поиске работы, профессиональной деятельности и рассказать об условиях и возможностях карьерного роста. Для старшекурсников подобное общение позволяет погрузиться в профессию, узнать о нюансах будущей сферы деятельности и получить практические советы от молодых специалистов, – пояснила заместитель декана по воспитательной работе, доцент СПбГАСУ Оксана Карнаухова.

Эксперт в области проектирования и строительства ООО «Экспертный центр проектирования и строительства» Анастасия Абашкина, эксперт в строительно-технической экспертизе ООО «РМС-Групп» Дарья Павлова и специалист компании «Специализированный застройщик “Евроинвест девелопмент СПб”» Егор Шумков подчеркнули, что основа любого профессионального успеха – желание работать и развиваться по специальности. Кроме того, шансы на трудоустройство с более высокой зарплатой повышаются у тех, кто начал нарабатывать практику ещё в годы учёбы.

– О том, чтобы устроиться на работу, я задумалась на третьем курсе. Когда в университете была организована встреча студентов с представителями отрасли, я спросила у руководителя заинтересовавшей меня компании об условиях трудоустройства, на что получила короткий совет: нужно закончить магистратуру. Однако вскоре пришла в эту организацию на практику, во время которой моё желание работать и полезность оценили в компании, поэтому ранее названные условия были сняты, а я трудоустроена. Так со студенческих лет в этой компании и работаю, – рассказала Дарья Павлова.

Анастасия Абашкина устроилась на работу помощником эксперта на пятом курсе. Говорит, что произошло это неожиданно, но, как она теперь понимает, вовремя. Как только один из преподавателей сообщил о вакансии в экспертной компании, она тут же связалась с потенциальным работодателем и уже на следующий день была принята на работу.

– Совмещать работу и учёбу сложно в силу двойной нагрузки. Однако приобретаемый опыт помогает в учёбе, написании ВКР, даёт возможность стать более востребованным молодым специалистом. Кроме того, наработанный навык позволяет сокращать время производства экспертизы, что позволяет проводить большее количество экспертных исследований, а следовательно, и зарабатывать больше, – считает Анастасия.

Егор Шумков убеждён, что опыт при трудоустройстве важен, но его отсутствие – не повод растеряться на рынке труда. Получив диплом, он отправил резюме через сайт по поиску работы и в течение считанных дней трудоустроился.

– После окончания университета я не ставил перед собой цель получить в профессии всё и сразу, но был готов расширять свои профессиональные навыки, повышать квалификацию. Это оценил работодатель. Исходя из практики, могу с уверенностью сказать, что дополнительные курсы расширяют профессиональные возможности и, как следствие, повышают заработок, – рассказал Егор.

Несмотря на все преимущества, которые дают студентам первичный опыт и желание работать, молодые специалисты должны быть готовы к преодолению сложностей, которые возникают в профессиональной деятельности. По словам Анастасии Абашкиной, бывает, что некоторые люди в силу незнания воспринимают эксперта как человека, настроенного против одной из сторон. На самом же деле эксперт независимо от какого-либо мнения объективно анализирует предоставленные материалы и высказывает своё профессиональное мнение. Кроме того, профессия эксперта далеко не кабинетная и предполагает много труда непосредственно на объектах. Также специалисту нужно научиться работать в режиме многозадачности, поскольку приходится параллельно проводить несколько экспертиз, причём в разных областях, отметила она.

Дарья Павлова добавила, что поначалу она замечала некоторое недоверие клиентов к девушкам-экспертам, которые якобы менее разбираются в инженерной отрасли. Развеять их сомнения помогает правильно выполненная работа.

По словам Егора Шумкова, психологические сложности возникали, когда он проводил свои первые экспертизы. Представители сторон (например, строители) начинали учить молодого специалиста, как «правильно проводить экспертизу». И в этот момент главное – уметь чётко и последовательно выполнять свою работу, невзирая на сторонние советы.

– Бывает, что при назначении экспертизы поставленные вопросы некорректны и далеки от конкретики. Приходится размышлять: на какой вопрос отвечать? Для молодого специалиста это тоже сложный психологический момент. Но с опытом начинаешь ситуацию считать рядовой, тем более, что в таком случае можно написать ходатайство об уточнения вопроса, – поделился Егор.

Студенты задали вопросы о высокооплачиваемых экспертизах и в целом о том, как научиться зарабатывать деньги, работая экспертом. Приглашённые гости ответили, что за проведение экспертизы эксперт получает определённые проценты от общей стоимости экспертизы, а заработок зависит в том числе и от роли специалиста в рабочей группе: помощник эксперта получает самый низкий процент, но он может брать больше экспертиз, тем самым увеличивая свой заработок. Если эксперт работает самостоятельно, то ему выгоднее заниматься экспертизой, связанной с многоквартирными домами, сметами. Кроме того, в категорию высокооплачиваемых входят судебные экспертизы.

Молодые специалисты пожелали студентам тесно общаться с экспертами-практиками, предлагать свою помощь в проведении экспертизы, уже сейчас получать дополнительное образование и таким образом расширить сферу своих компетенций для проведения большего количества различных видов экспертиз.

– Приятно получить поддержку от вчерашних студентов нашего университета, убедиться в том, что у нашей профессии есть будущее, что мы компетентны и востребованы в отрасли. Примеры успешных специалистов, которые ещё недавно были студентами, вселяют уверенность в собственных возможностях. Я уверена, что, получив диплом, тоже смогу трудоустроиться по специальности, – рассказала студентка пятого курса факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте Вероника Карманова.

По словам Дарьи Павловой, такие встречи дают возможность рассказать студентам о современных аспектах отрасли, реальных возможностях состояться в ней и стать связующим звеном между университетом и экспертными компаниями, тем самым помогая будущим специалистам сориентироваться в запросах отрасли и успешно трудоустроиться.

