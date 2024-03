Вдохновлять на добрые дела: какие задачи стоят перед амбассадорами сообщества «Волонтеры Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

30 жителей города были выбраны первыми амбассадорами сообщества «Волонтеры Москвы». Они будут транслировать принципы и ценности добровольческого движения столицы, а также делиться опытом по разным направлениям помощи. На весь год для амбассадоров подготовлены задания: медиасопровождение волонтерских акций, участие в социально ориентированных проектах или представительских мероприятиях, а также взаимодействие с некоммерческими организациями.

«Отбор амбассадоров сообщества “Волонтеры Москвы” мы провели впервые. Больше половины участников — представители столичной молодежи. Кроме того, в команде есть добровольцы среднего и “серебряного” возраста. Среди амбассадоров 11 награжденных знаком отличия “Волонтер Москвы”. Им предстоит вдохновлять жителей столицы на добрые дела и показывать на личном примере возможности волонтерства», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Во время стажировки для кандидатов в амбассадоры «Мосволонтер» провел три интенсива. На них добровольцы проходили обучение, а также несколько месяцев выполняли различные задания — от написания историй в социальных сетях до сопровождения мероприятий.

Через год амбассадоры должны будут подтвердить свой статус на выездном интенсиве. Кроме того, осенью объявят новый набор в команду волонтеров, те, кто пройдет испытания, говорить от имени всего добровольческого сообщества Москвы.

Функции и задачи амбассадоров

Новый статус «амбассадор» позволит добровольцам столицы говорить от лица сообщества и официально представлять ресурсный центр «Мосволонтер» на форумах, чемпионатах и конференциях. Каждый сможет обратиться к ним с вопросами об их деятельности. Это послы добрых дел, представители и доверенные лица сообщества волонтеров столицы. Они помогут потенциальным волонтерам принять решение и начать участвовать в деятельности сообщества. Вместе с опытными помощниками амбассадоры также придумают общие традиции.

Амбассадоры на учебе, работе или каком-либо событии всегда будут олицетворением городских помощников вне зависимости от ситуации и местоположения. Они покажут в своих постах, что начать помогать легко и стать волонтером может каждый: это безбарьерная среда, где поддержат всех, и любой способен реализовать личностный потенциал. На мероприятиях амбассадоры расскажут, как выполняются разные функции и чем ценен тимлидер команды.

В своих постах амбассадоры не только сообщат о самом мероприятии, но и покажут все тонкости оказания помощи организаторам. Они подскажут, какие ошибки возможны при взаимодействии с другими людьми. Амбассадоры будут общаться со своими подписчиками, отвечать на вопросы и вместе разбираться в сложных ситуациях.

Календарь добрых дел: что в планах у амбассадоров сообщества

Для амбассадоров разработан план публичной активности на каждый месяц 2024 года. За выполнение обязательных заданий они будут получать баллы. Оценка зависит от сложности поручения.

Амбассадоры будут делиться своим опытом участия в масштабных городских мероприятиях, записывать интервью с гостями, а также готовить совместные видео с другими амбассадорами и представителями волонтерских организаций.

Одно из заданий — поделиться впечатлениями о волонтерских центрах. Амбассадоры смогут принять участие в мероприятиях центров «Доброе место» и познакомиться с сообществом. Еще одно из заданий будет посвящено главному конкурсу в сфере волонтерства — «Доброе сердце столицы». Задача амбассадоров — рассказать москвичам, как подготовить заявку и представить свою инициативу, или подсказать, как развить идею будущего проекта в сфере добрых дел.

Амбассадоры познакомятся с деятельностью некоммерческих организаций и сделают для них доброе дело. В течение года они также примут участие в специально разработанных обучающих программах. Кроме того, им предстоит сделать презентацию новых онлайн-курсов. В Международный день волонтера, 5 декабря, амбассадоры подготовят публикацию об итогах своего года добровольческой активности.

Вместе с обязательным планом амбассадоры смогут выполнять инициативные задания, которые принесут дополнительные баллы. Например, это участие в масштабных событиях, встречах сообществ по направлениям помощи, проектном акселераторе, а также исследованиях о волонтерстве и стажировках. Кроме того, амбассадоры смогут посетить один из регионов для обмена опытом, организовать «Добрые уроки» и пройти обучение по программам развития компетенций.

Каждому амбассадору выдадут брендированную экипировку: футболку, рюкзак, ежедневник, значок. Они выполнены в белом, фиолетовом, оранжевом и зеленом цветах. На эти вещи нанесены надписи «Амбассадор» и «Волонтеры Москвы», а также на них дополнительно напечатан логотип «Мосволонтера» и слоган в честь юбилея ресурсного центра «10 лет делаем мир добрее».

В рамках рейтинговой системы в качестве поощрения лидеры списка посетят творческие мастер-классы, персональные экскурсии, индивидуальные видеосъемки. Накопленные баллы они смогут обменять на индивидуальную консультацию по личностному развитию или встречу с известным человеком, а также билеты в театры и музеи.

«Волонтерство дает возможность найти смысл и цель жизни»

Антон Тюрин начал заниматься волонтерством еще в школе. Во время Московского урбанистического форума — 2023 он встретил в спортивном комплексе «Лужники» городского помощника в экипировке, расспросил его и заинтересовался добрыми делами. В этот же день Антон присоединился к команде «Мосволонтера» на сайте и вышел в ближайшую смену на форум. Сегодня на его счету более 400 часов помощи.

«Волонтерство дает возможность найти смысл и цель жизни, почувствовать себя полезным для общества, а также обрести интересную сферу профессиональной деятельности. Оно помогает завести новые знакомства, развиваться как личность, улучшать навыки общения и взаимодействия в команде. Считаю, что амбассадор волонтеров должен быть открытым, честным, дружелюбным, вежливым, искренним и коммуникабельным. Он должен вдохновлять других и вести их за собой», — поделился Антон Тюрин.

По его словам, «Мосволонтер» — это настоящая семья. В его команде — люди, которые готовы помочь всем. Это самые светлые, веселые и сплоченные жители города.

«Волонтерство — это отличная возможность изменить мир»

Виктория Ждакаева начала волонтерскую деятельность в 2022 году на корпоративном выезде с коллегами. Первый раз она зарегистрировалась на сайте «Мосволонтера» на благотворительный забег «Самое время жить». За два года попробовала себя в экологическом, социальном, спортивном и культурном направлениях, но больше всего мероприятий у нее в сферах событийного и патриотического волонтерства. На счету Виктории 44 мероприятия и 555 часов помощи. В прошлом году она стала волонтером-рекрутером крупных событий.

«Волонтерство для меня — это отличная возможность изменить окружающий мир, свою жизнь и людей вокруг, видеть счастливые лица тех, кому я помогла. В нем можно попробовать себя в разных направлениях, брать ответственность за команду на позициях тимлидера и менеджера. Я рассказываю о возможности творить добрые дела близким, друзьям, коллегам, показываю фотографии с мероприятий, делюсь впечатлениями. Вдохновила свою подругу и большое количество коллег», — подчеркнула Виктория.

По ее мнению, амбассадор должен быть активным, добрым, коммуникабельным, обладать чувством эмпатии. Для него важно уметь располагать к себе, быть легким в общении, ответственным перед сообществом единомышленников. Виктория считает, что к получению статуса амбассадора волонтер должен готовиться: изучать литературу о тайм-менеджменте, принципы экологичного общения и правильной коммуникации.

«Серебряный» амбассадор

Людмила Морро помогала окружающим с детства, а в 2018 году присоединилась к сообществу волонтеров Москвы. В копилке «серебряного» добровольца уже более тысячи часов помощи. На первом мероприятии для людей с ограниченными возможностями здоровья ей необходимо было пообщаться со слабослышащим посетителем. После этого Людмила поняла, что в ее силах найти общий язык с любым человеком.

«Мне кажется, волонтеру в общение с людьми важно проявлять участие. Это позволит найти общий язык с любым человеком. На мастер-классах я помогаю участникам раскрывать свои таланты и рассказываю, как важно помогать другим. Летом надеваю футболку с надписью “Волонтеры Москвы” и логотипом любимого “Мосволонтера”. Люди часто интересуются, а я рассказываю, как присоединиться к добровольческому движению и где можно в нем участвовать в столице», — отметила Людмила.

Любимым направлением волонтерства для Людмилы является социальное, а попробовать себя она успела почти во всех видах помощи. Чтобы подготовить подарки к выездам в социальные учреждения, она проводит мастер-классы по изготовлению кукол своими руками и обучает добровольцев старшего возраста. Кроме этого, она организует кулинарные встречи для детей. В 2022 году женщина была награждена знаком отличия «Волонтер Москвы».

Узнать больше о добровольчестве и амбассадорах сообщества «Волонтеры Москвы» можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Оптимизм и ответственность: чем занимаются «серебряные» волонтеры столицыКак москвички-волонтеры помогают другим и меняют жизнь в городе

