Более 50 миллионов карт «Тройка» выпущено с 2013 года

Карта «Тройка» может просчитать около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу. Это делает ее одной из самых удобных в мире транспортных карт, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. ‎

«Благодаря карте “Тройка” мы объединили весь транспорт столицы. Наш успех заинтересовал и коллег из других городов — мы с готовностью делимся с ними своим опытом. Сегодня ‎билетная система “СберТройка” на базе московской карты “Тройка” работает более чем в 25 субъектах России. Мы продолжаем развивать билетные решения в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным. Сейчас тестируем виртуальный аналог “Тройки”, чтобы у пассажиров появилась возможность ‎оплачивать проезд смартфоном. Московская “Тройка” — одна из лучших в мире транспортных карт», — отметил Максим Ликсутов. ‎

Карта «Тройка» — единый проездной билет для всех видов городского транспорта — начала работать в Москве в апреле 2013 года. Сейчас доля поездок в метро по ней составляет около 80 процентов. За все время выпущено более 50 миллионов карт.

С их помощью пассажиры могут оплатить проезд в метро, по линиям Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, на речном и наземном транспорте, в электричках и аэроэкспрессе. Кроме того, «Тройка» действует в кассах Московского зоопарка, в Пушкинском музее, парке «Зарядье» и на канатной дороге, соединяющей Воробьевы горы и спорткомплекс «Лужники».

В 2019 году началась разработка российского транспортного чипа к карте. В 2022-м «Тройку» полностью перевели на отечественный чип, сохранив все возможности для пассажиров. С прошлого года производство карты «Тройка» и чипа к ней полностью локализовано в Москве. Сейчас проводится тестирование карт с российским чипом нового поколения. В дальнейшем это позволит внедрить новые билетные решения для пассажиров.

От чипов для «Тройки» до кремниевых конденсаторов: какие разработки Научно-исследовательского института молекулярной электроники используются в промышленности

