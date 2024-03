Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Вариации на пуантах, основы классической музыки и погружение в образ — с момента открытия в 1993 году Московское государственное хореографическое училище (МГХУ) имени Л.М. Лавровского выпустило не одно поколение артистов. Сегодня оно входит в топ-3 российских учебных заведений среднего профессионального образования в области балетного искусства.

В этом учебном сезоне училище отметило 30-летие, а его воспитанники и преподаватели переехали из арендуемого помещения в собственное здание на улице Чаплыгина. Теперь в их распоряжении почти в два раза больше пространства для уроков и репетиций.

«Раньше здесь находилась общеобразовательная школа, здание было в аварийном состоянии. Мы провели капитальный ремонт, сделали небольшую перепланировку, разработали дизайн и воплотили его в жизнь. Процесс занял примерно год. Сегодня тут созданы все условия для обучения детей — оборудованы просторные залы и кабинеты, столовая, костюмерная, раздевалки. Теперь у нас есть больше возможностей для развития. На данный момент в колледже учатся около 150 воспитанников», — отметил директор МГХУ имени Л.М. Лавровского Айдар Ахметов.

Там, где живет искусство

Новое здание училища имени Л.М. Лавровского расположено на улице Чаплыгина (дом 9, строение 3) недалеко от станций метро «Чистые пруды», «Сретенский бульвар» и «Тургеневская». Узнать его можно по ярким красным фасадам с белыми полосами.

На стене при входе мы видим название училища и его логотип — утонченную фигурку балерины. Далее — светлый коридор с круглыми люстрами. В нем, подобно музейным экспонатам, развешены картины с изображением балерин, стоят манекены, на которых представлены балетные пачки, декорированные кружевами, пайетками и стразами.

По коридору мы выходим к лестнице и поднимаемся на второй, а затем третий и четвертый этажи. Каждый из них украшен по-своему. На стенах нарисованы силуэты балерин, музыкальные инструменты и геометрические фигуры. На этажах — по девять кабинетов для общеобразовательных занятий. В них парты, доски с мелками и портреты великих ученых. Помимо основ балета дети изучают и школьные дисциплины. В расписании отсутствует только физкультура, ее заменяет хореография. Еще воспитанники изучают историю балета, искусства, театра, учатся играть на пианино.

В 11 залах проводят занятия по классическому, народно-сценическому и современному танцу. В каждом классе — высокие зеркала, большие окна, ряд балетных станков.

«К обустройству балетных залов мы подошли с особым вниманием. Станки сделаны из дерева: они сохраняют тепло и не окисляются, как железные. Такой инвентарь крепко прикручен к стенам. Это необходимо для удобства и безопасности учеников. Кроме того, у нас есть и передвижные станки. Их можно установить в любой части зала. На полу уложено специальное покрытие с амортизирующим эффектом. Оно бережет учеников от возможных травм», — подчеркивает Айдар Ахметов.

Все хореографические классы отделаны шумопоглощающими материалами, чтобы музыка не мешала урокам в других помещениях. Экзерсис девушки и юноши выполняют под аккомпанемент акустических инструментов. В рамках проекта «Искусство — детям» для училища закупили 10 роялей и шесть пианино.

Из основного здания мы проходим во второй корпус, где находится гордость училища — большой концертно-репетиционный зал. Здесь проводят генеральные прогоны, сводные репетиции и концерты. Помимо станков и зеркал тут можно поставить стулья и разместить до 200 зрителей.

Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчестваОт школы искусств до «Фабрики музыки»: как город поддерживает начинающих артистов

От первых пуантов до работы над образом

В каждом балетном зале, включая репетиционный, идут занятия. Младшие классы разучивают прыжки, средние — готовят этюды классических вариаций, а выпускники усердно работают над сложными элементами, вращаясь на пуантах и выстраивая балетные позиции в воздухе. Их движения отличают уверенность, сила и грация.

Одно из таких занятий ведет заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Новикова. Она не только отрабатывает с воспитанницами балетную технику, но и прививает им любовь к искусству и будущей профессии.

«Искусство балета — долгий путь. В первый год обучения девочки встают на пуанты, чего они всегда ждут с особым трепетом. Но мы подходим к этому аккуратно — нужно подготовить мышцы, научить ребенка уверенно держаться на ногах. С девочками постарше работаем над выразительностью и подачей, рассказываем, что именно в исполнении артиста завораживает зрителя. Это не просто отточенная техника, но и то, что в нее вложено. Балет — это проявление души», — рассказывает педагог.

Пока девочки исполняют нежное адажио, удерживая арабески в воздухе, в соседнем зале азы балетного мастерства постигают мальчики. Их занятие ведет заслуженный артист Российской Федерации Владимир Непорожний.

«В работе с мальчиками нужен особый подход. Если девочки мечтают о пуантах, то юношам нужно найти свой ключ к искусству балета. Поэтому одна из важных задач педагога — замотивировать ребят, объяснить им, как строятся мужские партии и как в них себя проявлять. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому ученику, помочь выявить сильные стороны и учим работать над образом. А теперь благодаря просторным классам у нас есть для этого все возможности. Мы можем сводить общие номера и оттачивать этюды, требующие объемных и сложных рисунков», — говорит Владимир Непорожний.

За плечами юных артистов — большой танцевальный опыт. Например, 18 марта в честь 30-летия колледжа они выступили на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с праздничным концертом, исполнив сцены из балетов «Пахита», «Дон Кихот», «Кармен», «Щелкунчик» и «Раймонда».

Вариации на пуантах и любовь к сцене

В училище дети поступают после окончания начальной школы и зачисляются в пятый общеобразовательный (первый хореографический) класс. Для этого нужно пройти три вступительных тура: оценку внешних сценических и физических данных, медицинский осмотр и выступление. На заключительном этапе поступающие исполняют танец, чтобы педагоги могли оценить их музыкальность и владение телом.

Обучение занимает семь лет и 10 месяцев. После пятого хореографического класса (девятого школьного) воспитанники получают аттестат об основном общем образовании и переходят на курсы. Их в программе три. По окончании училища юноши и девушки получают диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «искусство балета».

Среди выпускников этого года — Даниил Филенко. Хореографией он занимается с самого детства и сегодня уже не представляет жизнь без балетных залов и большой сцены.

«Я нахожу вдохновение в выступлениях мастеров — Владимира Васильева, Михаила Барышникова и моего преподавателя Владимира Непорожнего. У него учусь основам. Например, тому, что каждое движение нужно обязательно осознавать, понимать, как оно построено, что выражает. Благодаря новому зданию мы можем больше над этим работать. Теперь у нас 11 залов, и в любой из них, когда тот свободен, можно прийти позаниматься самостоятельно. Это очень ценно», — подчеркивает Даниил Филенко.

В будущем он хочет связать жизнь с балетом и покорить сцену Большого театра. Такое заветное желание есть и у второкурсницы Арины Карасевой. Еще она мечтает исполнить вариацию Эсмеральды из одноименного балета.

«Моя мама — солистка Большого театра, и я мечтаю последовать ее примеру. Сейчас много учусь. Уроки у нас с утра и до самого вечера шесть дней в неделю. Но когда любишь свое дело, не устаешь. В этом заслуга и училища, — отмечает Арина Карасева. — Для нас это второй дом. Здесь нет предвзятости и конкуренции, как показывают в фильмах, мы очень дружные и всегда поддерживаем друг друга. Это помогает расти и двигаться вперед, любить свою профессию и понимать, что балет навсегда поселился в твоем сердце».

«12 месяцев» и «Музыкальная шкатулка»: столичные школы искусств приглашают на свои мероприятия в 2024 годуЭкскурсии, спектакли, квесты: как пройдут дни открытых дверей в московских школах искусств

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI