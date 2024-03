Ачинский НПЗ ввел в эксплуатацию новую экологическую лабораторию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Ачинский нефтеперерабатывающий завод (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») ввел в эксплуатацию новую экологическую лабораторию, которая обеспечит высокоточный контроль за состоянием всех компонентов окружающей среды – сточной, природной и питьевой воды, почв, воздуха, промышленных факторов.

Лаборатория размещена в новом здании площадью более 800 м2. Современное оборудование позволяет максимально автоматизировать процессы, обеспечивая высокую точность исследований и рост производительности труда персонала. Специалисты Ачинского НПЗ выполняют ежемесячно порядка 10 тыс. анализов высокочувствительными методами. Интеллектуальная система вентиляции создает комфортные условия работы персонала.

Для контроля состояния атмосферного воздуха на предприятии также задействован передвижной экологический комплекс, оснащенный современным оборудованием для отбора проб и получения оперативных результатов анализов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Экологическая лаборатория Ачинского НПЗ наряду с товарно-контрольной, газоаналитической, исследовательской лабораториями входит в состав центральной заводской лаборатории завода. Специалисты предприятия ежемесячно проводят порядка 53 тыс. испытаний нефти, компонентов нефтепродуктов, готовой продукции, разрабатывют рецептуры приготовления товарных продуктов, осуществляют экологический мониторинг промплощадки и санитарно-защитной зоны предприятия.

Централизованная лаборатория Ачинского НПЗ уже более 20 лет поддерживает статус аккредитованного испытательного центра, регулярно подтверждая соответствие международным и национальным стандартам.

Справка: АО «Ачинский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», является единственным крупным предприятием нефтепереработки в Красноярском крае. Специализируется на выпуске высококачественных видов моторного топлива, включая бензины и дизельное топливо высшего экологического класса. Продукция АНПЗ поставляется в более чем 30 регионов России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

27 марта 2024 г.

