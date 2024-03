Андреевский мост промыли после зимы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты промыли Андреевский мост после зимы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные промывки инженерных сооружений после зимы. Всего до конца апреля приведем в порядок около двух тысяч объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Завершили промывку остекленной галереи пешеходного Андреевского моста, который соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные», — рассказал Петр Бирюков.

Работы выполнила бригада из пяти человек, в числе которых были промышленные альпинисты. На время промывки проход пешеходов по мосту не ограничивался.

В 1905–1907 годах Андреевский (Пушкинский) мост был железнодорожным мостом Малого кольца Московской железной дороги и располагался на 1,5 километра выше по течению Москвы-реки. В 1999 году главную арку старого моста массой 1,5 тысячи тонн спустили по воде на понтонах в Парк Горького. Для этого пришлось перекрывать ход судов по реке на восемь с половиной суток. На новом месте мост получил стеклянное оформление и стал пешеходным.

