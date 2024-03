26.03.2024 Polonia Kontyngenty Wojskowe wzmacniają pozycję międzynarodową Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Polskie Kontyngenty Wojskowe wzmacniają pozycję międzynarodową Polski26.03.2024

„To wielka duma być tu dzisiaj z wami. Podziękować wam za służbę i złożyć życzenia. Cieszę się, że są z nami nie tylko żołnierze Wojska Polskiego, ale też policjanci. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś tu w nienaganny sposób realizują swoją misję. Jesteście dumą Polski. Dzięki wam Polska jest bezpieczniejsza i dzięki wam jest silniejsza w Sojuszu Północnoatlantyckim – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas spotkania z żołnierzami PKW Kosowo.

26 marca br. wicepremier wziął udział w spotkaniu Wielkanocnym z żołnierzami pełniącymi służbę w PKW Kosowo.

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR w Republice Kosowa realiza misję o charakterze stabilizacyjnym. W ramach działalności operacyjnej PKW KFOR wykonuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód.

„Polska jest lojalnym sojusznikiem w ramach NATO. Polski Kontyngent Wojskowy Kosowo to największy kontyngent, w którym żołnierze Wojska Polskiego służą poza granicami państwa. Chciałbym każdemu z was osobiście wyrazić podziękowanie za to, że tutaj jesteście, za to, że podjęliście się wypełnienia zadań wynikających z mandatu tej misji” – zaznaczył szef MON.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wicepremier W. Kosiniak-Kamysz złożył życzenia żołnierzom i ich rodzinom oraz podziękował im za służbę poza granicami pastwa.

„Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z wami. Wiem, że ta rozłąka z rodzinami w tym czasie jest najbardziej dotkliwa. Człowiek w tym czasie zawsze potrzebuje wspólnoty. Spokoju i pokoju – tego chciałbym wam życzyć. Niech ten spokój i pokój zostanie z wami na każdy dzień. Dziękuję wam za to, że jesteście i pełnicie tu swoją odpowiedzialną misję. Przekażcie także życzenia swoim najbliższym, którzy wspierają was w waszej służbie” – zwrócił się do żołnierzy szef MON.

Zaangażowanie żołnierzy Wojska Polskiego w proces budowy pokoju w byłej Jugosławii rozpoczął się już w 1992 r. od udziału w Siłach Ochronnych ONZ w Jugosławii (UNPROFOR).

„Od 25 lat Wojsko Polskie jest obecne w Kosowie. Nasi żołnierze niosą misję stabilizacyjną, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców w tym regionie. PKW Kosowo a ponad 250 osób. Ta obecność jest wciąż tu potrzebna, potrzebna jest obecność sił NATO i sił polskich. Wojsko Polskie cieszy się tu dużym zaufaniem. Wojsko Polskie jest w wielu miejscach i jest po to, aby nieść stabilizację i pokój” – podkreślił wicepremier.

***Zadania PKW KFOR koncentrują się na monitorowaniu przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w celu stworzenia warunków dla bezpiecznej egzystencji oraz normalizacji sytuacji w rejonie odpowiedzialności. Główny wysiłek PKW skupiony jest na przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz na wspieraniu władz lokalnych i organów porządkowych w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.

