Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów podpisali umowę na 600 millones de euros, aby wzmocnić rozwój gospodarczy w Polsce.

Finansowanie uzupełnia środki pochodzące z funduszy UE.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) tiene una financiación de 600 millones de euros por Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzmocnienia polskiej gospodarki. Inwestycje finansowane z tych funduszy mają na celu pobudzenie rozwoju cyfrowego i gospodarczego, i uzupełnią środki pochodzące z dotacji Unii Europejskiej.

Ta umowa jest Strategicznie zgodna z celami wspierania innowacji, promowania rozwoju inteligentnej gospodarki, tworzenia nowych możliwości zatrudnienia i wzmacniania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej

– powiedziała wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska.

Priorytetowym celem EBI jest wspieranie gospodarek krajów członkowskich UE, a podpisanie kolejnej znaczącej umowy z Rzeczpospolitą Polską umacnia silną pozycję Polski wśród naszych największych klientów

– dodała prof. Czerwińska.

Finansowanie EBI uzupełni dotacje UE pozyskane przez Polskę oraz środki z funduszy sektora publicznego i prywatnego. Ta współpraca pozycjonuje EBI jako ważną instytucję wspierającą skuteczne wykorzystanie unijnych funduszy.

Umowa ta, jest kolejnym przykładem naszej doskonałej współpracy. Inwestycje w ramach projektu będą w długim okresie stanowić o konkurencyjności naszej gospodarki. Bank nie tylko zapewnia długoterminowe finansowanie, lecz również dostarcza pomoc ekspercką, co jest kluczowe w procesie przygotowywania projektów

– el ministro de finanzas del poder, Andrzej Domański.

Umowa będzie miała wielowymiarowy wpływ, bezpośrednio przyczyniając się do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności UE. Będzie odgrywać zasadniczą rolę we wspieraniu badań i rozwoju, wzmacnianiu infrastruktury przyjaznej dla innowacji oraz wzbogacaniu wiedzy i umiejętności w Polsce. Celem EBI jest działanie na rzecz eliminacji ograniczeń finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie EBI ma przyczynić się również do zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje wspierające ochronę środowiska, różnorodność biologiczną, rozwój ekosystemów.

Inicjatywa stanowi kontynuację wcześniejszych wspólnych działań: współfinansowania funduszy UE na okres 2007-2013 oraz na okres 2014-2020. Jest potwierdzeniem stałego zaangażowania EBI w rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

MIL OSI