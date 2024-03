Эффект от реализации программы энергосбережения «РН-Юганскнефтегаза» составил 1,8 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Юганскнефтегаз», крупнейшее нефтедобывающее предприятие НК «Роснефть», по итогам реализации в 2023 году программы энергосбережения сэкономил 398 млн кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении эффект составил около 1,8 млрд рублей.

Повышение эффективности работы производственных активов – один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефти». Предприятия компании на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

«РН-Юганскнефтегаз» внедряет передовые технологические решения, позволяющие оптимизировать режим работы производственных объектов, а также модернизирует насосное оборудование на фонде скважин. Экономия от внедрения в 2023 году энергоэффективных электродвигателей на добычном фонде составила более 42 млн кВт*ч. Еще на 7,5 млн кВт*ч удалось сократить потребление энергии благодаря модернизации центробежных секционных насосов в системе поддержания пластового давления.

Весомым вкладом в экономию ресурсов является повышение эффективности электрических сетей за счет снижения перетока реактивной мощности, который приводит к потерям в электрических линиях, к перепадам и просадкам напряжения. Для снижения перетока применяются фильтро-компенсирующие устройства.

В результате модернизации системы освещения «РН-Юганскнефтегаза» более 90% осветительных приборов заменены на светодиодные. Эффект от реализации этой программы превысил 30 млн кВт*ч.

«РН-Юганскнефтегаз» подтвердил сертификаты соответствия Системы энергетического менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012 и требованиям международного стандарта ISO 50001:2018. Сертификация подтверждает прозрачность и объективность оценки эффективности энергопотребления, снижение воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов, сокращение расходов. Благодаря реализации программы энергосбережения эмиссия парниковых газов в электропотреблении в 2023 году снижена на 3%.

Важной составляющей программы энергоэффективности является повышение культуры энергопотребления сотрудников предприятия. В 2023 году более 500 специалистов прошли обучение и познакомились с лучшими практиками в области сбережения и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Предприятие ведет мониторинг потребления энергии, анализирует новые возможности для дальнейшего совершенствования энергоэффективности производства.

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой добывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений на лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. км2. в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Накопленная добыча нефти с начала деятельности превышает 2,6 млрд тонн.

