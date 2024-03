Финансовые новости: Месячный прирост потребительских цен в феврале замедлился в 64 регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В среднем по России текущий рост цен в условиях высокого спроса оставался близким к январским показателям.

Годовая инфляция в феврале ускорилась в 59 регионах: текущий темп роста цен пока выше, чем годом ранее. В годовом выражении быстрее стали повышаться цены на непродовольственные товары и услуги. Наиболее заметно — на одежду и обувь, товары для дома и ремонта, а также услуги пассажирского транспорта. Годовой рост цен на продовольствие остался на уровне января. Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Nikita Dukhnik / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI