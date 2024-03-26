Финансовые новости: Месячный прирост потребительских цен в феврале замедлился в 64 регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В среднем по России текущий рост цен в условиях высокого спроса оставался близким к январским показателям.

Годовая инфляция в феврале ускорилась в 59 регионах: текущий темп роста цен пока выше, чем годом ранее.

В годовом выражении быстрее стали повышаться цены на непродовольственные товары и услуги. Наиболее заметно — на одежду и обувь, товары для дома и ремонта, а также услуги пассажирского транспорта.

Годовой рост цен на продовольствие остался на уровне января.

Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Фото на превью: Nikita Dukhnik / Shutterstock / Fotodom