Финансовые новости: В феврале темп кредитования в целом был сдержанным, хотя потребительские кредиты растут выше ожиданий

Ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе), что ожидаемо с учетом невысоких значений января из-за праздников. Рост потребительского кредитования в феврале не изменился и остался на январском уровне (0,9%), что пока заметно выше ожиданий Банка России.

Рост корпоративного кредитного портфеля был умеренным (+0,6%) после околонулевой динамики января (-0,01%). Сильный приток средств населения (+2,5%) нетипичен для февраля и, вероятно, связан с существенным индексированием социальных выплат и сохранением привлекательных ставок по вкладам. Средства компаний также выросли достаточно существенно (+1,0%). Прибыль сектора в феврале снизилась на 22%, до 275 млрд рублей (доходность на капитал — 23% в годовом выражении) с 354 млрд рублей (30%) в январе. Однако она пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам. Более подробные сведения представлены в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024 года». Фото на превью: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

