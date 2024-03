Татьяна Гончарук удостоена диплома за лучшие методические разработки по безопасности жизнедеятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Татьяна Гончарук

В рамках Года педагога и наставника, объявленного указом Президента России, 1 сентября – 30 ноября 2023 г. состоялись I и II этапы конкурса «Лучшая методическая разработка по предметам “Основы безопасности жизнедеятельности” и “Безопасность жизнедеятельности”». Организаторами конкурса выступили подразделения МЧС России: Департамент гражданской обороны и защиты населения, Департамент образовательной и научно-технической деятельности, Центр экстренной психологической помощи и главные управления по субъектам Российской Федерации.

В номинации «Сценарий занятия в рамках учебной дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”», приняла участие старший преподаватель кафедры техносферной безопасности СПбГАСУ Татьяна Гончарук. Она представила методическую разработку к практическому занятию с использованием интерактивной образовательной среды «Полигон “Умный труд”» нашего вуза на тему «Идентификация факторов профессионального риска, потенциально воздействующих на работников в процессе трудовой деятельности. Анализ причин травматизма».

Разработанные методические указания реализуются в учебном процессе по направлению «Техносферная безопасность» в рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли». Проект поддержан Министерством науки и высшего образования РФ на период с 2022 по 2026 г.

Татьяна Гончарук заняла первое место и в марте получила диплом победителя регионального этапа. «Я с большим интересом приняла участие в данном конкурсе. Это хорошая возможность ещё раз рассказать педагогическому сообществу, всем заинтересованным лицам о возможностях нашего инновационного учебного комплекса», – отметила она.

Поздравляем коллегу!

