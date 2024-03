Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда республик Алтай и Ингушетия, а также доклад о доработке проектов «дорожных карт» Республики Тыва и Карачаево-Черкесской Республики.

Мероприятия проекта «дорожной карты» Республики Алтай предусматривают снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 4%, создание не менее 4,9 тыс. новых рабочих мест. Запланировано повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» до 85%, выпускников вузов – до 72%. Проект содержит ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году и мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на региональном рынке труда.

Кроме того, проект предусматривает профориентацию более 50% учащихся 6–11-х классов школ на площадках предприятий работодателей, увеличение контрольных цифр приёма по программам СПО в сфере здравоохранения на 30%, в сфере образования в 2,7 раза и в сфере туризма в 1,5 раза. Также проект содержит пункты по приведению контрольных цифр приёма по программам высшего образования в соответствие с потребностями регионального рынка труда, увеличению целевого приёма и развитию центров карьеры. Проект обсуждался республиканской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Республики Алтай поручено включить в проект мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Республики Алтай и по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

Проект «дорожной карты» Республики Ингушетия предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 13,5%, создание не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 60%, выпускников вузов до 50%. Проект содержит ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году, мероприятия по прогнозированию и анализу ситуации на региональном рынке труда.

Запланировано существенное увеличение контрольных цифр приёма по программам СПО выпускников 9-х классов школ по направлениям: лёгкая промышленность, туризм и нефтегазовая отрасль. Также планируется участие почти 100% учащихся 6–11-х классов школ в мероприятиях по профессиональному выбору на площадках предприятий работодателей и значительное увеличение целевого набора как в организации СПО, так и в вузы. Проект содержит пункты по приведению контрольных цифр приёма по программам высшего образования в соответствие с потребностями регионального рынка труда и развитию центров карьеры.

Мероприятия проекта обсуждались с профессиональными союзами и сообществом работодателей.

По результатам рассмотрения проекта «дорожной карты» правительству Республики Ингушетия поручено расширить комплекс мероприятий по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами республики в связи с трудоизбыточностью региона и высоким уровнем безработицы. Также поручено предусмотреть не только на 2024 год, а ежегодно до 2030 года мероприятия по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

По итогам заседания проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению сложившихся тенденций на рынках труда Республики Алтай и Республики Ингушетия были приняты за основу и направлены на доработку.

Проекты «дорожных карт» Республики Тыва и Карачаево-Черкесской Республики, которые ранее рассматривались межведомственной рабочей группой, доработаны с учётом замечаний. Проект «дорожной карты» Республики Тыва одобрен, правительству региона поручено приступить к реализации мероприятий «дорожной карты». Проект «дорожной карты» Карачаево-Черкесской Республики будет дорабатываться.

